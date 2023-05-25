Enver Aysever'den flaş VAR iddiası. Saray detayı herkesi şaşırttı

Enver Aysever, canlı yayınında flaş bir iddia ortaya attı. Aysever, VAR kararlarının Cumhurbaşkanı tarafından bizzat karar verildiğini ifade etti.

Enver Aysever'den flaş VAR iddiası. Saray detayı herkesi şaşırttı

Editör: Hamza Özalkuş

Enver Aysever'in yaptığı canlı yayınında "VAR" uygulaması ile ilgili söylediği sözler dikkat çekti. Yaptığı yayında futbol maçlarında alınan "VAR" kararlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bizzat kararları ile alındığını söyleyen Aysever bu iddiaları ile herkesin dikkatini üzerine çekti.

İşte Enver Aysever’in açıklamaları;

-Televizyonda bir gün şöyle bir iddiada bulundular; Ofsayt kararları konusunda, penaltı kararları konusunda VAR görüntülerini Cumhurbaşkanı dikkatle izliyormuş. VAR’da mesela 5-10 dk karar verme süresi sürüyor. Garibim hakemler, saraya bağlanıyor ve bunları saray izliyor. Saray karar veriyor ve ondan sonra hakemler ona göre kararlarını açıklıyorlar. Bu konuyu hakemlerin yeteneksiz olmasına değil Cumhurbaşkanı’nın pozisyonlara karar vermesinden kaynaklı. Cumhurbaşkanı’nın önüne koyuyorlardır dizüstü bilgisayarı ya da başka bir elektronik aleti. “Başkanım bu ofsayt mı olsun yoksa olmasın mı?” ya da “Bu pozisyon faul mü değil mi?” diye soruyorlardır. Hakikaten ofsaytlar konusunda kararlı olduğu için ‘bu ofsayt’ ya da ‘değil’ diyordur.

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