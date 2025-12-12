Genelde muhalif isimleri susturmak için kullanılan "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçu" gerekçe gösterilerek tutuklananlar arasına bu hafta Enver Aysever de eklendi. Aysever, Youtube kanalında yaptığı programda “Sağcılık suçtur, sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur” sözleri nedeniyle gözaltına alındı ve “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçlamasıyla tutuklandı.

Aysever'in tutuklanmasından sonra ise yandaş yazar Yusuf Kaplan'ın sar ettiği ağır sözler tekrar gündem oldu. Yandaş yazar katıldı bir TV programında "Laiklerin kafası basmıyor. Beyinsiz adamlar. Beyin özürlü, beyin özrü olmasa laik olmaz zaten. Beyin sorunu var ortada" ifadelerini kullanmıştı.

TEPKİLERDEN SONRA ÖZÜR DİLEMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Paylaşımların gündem olmasından gelen tepkiler üzerine Kaplan, sosyal medya hesabından özür dilediğini ifade eden bir paylaşım yapmıştı

Kaplan'ın paylaşımı şöyleydi:

"Türkiye’deki laiklik uygulamasının milletin burnundan getirdiğini, başörtüsü örneğinde olduğu gibi zulme dönüştüğünü söyledim, zorba laiklik anlayışını eleştirdim. Kimseyi aşağılayacak biri değilim. Canlı yayında söylediğim sözler maksadını aşmış. Özür dilerim"

'ÇİFTE STANDART' ELEŞTİRİSİ

Enver Aysever'in sözlerinden ötürü tutuklanıp, Yusuf Kaplan'ın ise hiç bir hukuki sorun yaşamaması sosyal medyada yoğun eleştiri konusu oldu. Liberal Demokrat Partisi eski Genel Başkanı Cem Toker,

“Sağcılar şöyledir, böyledir” demek halkı kin ve düşmanlığa tahriktir diye bir gazeteci tutuklanıyorsa, “laikler beyinsizdir” demek ifade özgürlüğü mü oluyor? Bence şiddet içermeyen, şiddete teşvik etmeyen her fikir ifade özgürlüğü kapsamına girmeli…" diyerek yaşanan çifte standarda tepki gösterdi.