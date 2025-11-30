Cumhuriyet kurulduktan dört ay sonra 3 Mart 1924 tarihinde çıkan "Hilafetin İlgasına ve Hanedan-ı Osmanînin Türkiye Cumhuriyeti Memâliki Haricine Çıkarılmasına Dair Kanun” kapsamında hanedan üyeleri yurtdışına sürgün edildi. Bu kanun Enver Paşa'nın eşi Naciye Sultan'ı da kapsıyordu. Naciye Sultan çocuklarıyla birlikte Fransa'ya gitti

Naciye Sultan'ın Enver Paşa ile olan evliliğinden Mahpeyker, Türkan ve Ali Enver isimli çocukları oldu. 1922 yılında Enver Paşa'nın ölümü sonrası onun vasiyeti üzerine Naciye Sultan, Enver Paşa'nın kardeşi Mehmet Kamil Killigil ile evlendi. Bu evlilikten de Rana isimli bir kız çocuğu oldu.

Enver Paşa'nın çocuklarının yetişkin olmasının ardından dedeleri Hacı Ahmet Paşa, yurda gelmelerine izin verilmesi için Ankara nezdinde girişimlerde bulunmaya başladı.

'TÜRKLERLE EVLENMELERİNİ İSTİYORUM'

Bu girişimlerden birinin belgesi devlet arşivlerinden çıktı. Başbakanlığa yazılan tarihsiz mektupta Hacı Ahmet Paşa, torunlarının Türkiye'ye gelmesine izin verilip, Türk birisiyle evlenmelerini istiyor. Mektubun tarihsiz olmasına rağmen ne zaman yazıldığı mektubun içeriğine göre 1937 yılında yazıldığı anlaşılıyor. Hacı Ahmet Paşa tarafından İsmet İnönü'ye yazılan mektupta "Yüksek tahsillerini muvaffakiyetle bitiren ve büyüğü yirmi, küçüğü on dokuz yaşına giren merhumun çok sevdiği kızlarının yabancı topraklarda daha ziyade kalmalarına ve Türkten gayrisiyle evlenmelerine yüksek vicdanınızın da razı olmayacağına eminim" denildi.

Mektubun tamamı şöyle:

"Oğlum merhum Enver Paşa'nın iki kızı ve bir oğlu analarının sakıt hanedana mensup bulunması yüzünden vatan haricinde, Fransa'da yaşamaktadır.

Yüksek tahsillerini muvaffakiyetle bitiren ve büyüğü yirmi, küçüğü on dokuz yaşına giren merhumun çok sevdiği kızlarının yabancı topraklarda daha ziyade kalmalarına ve Türkten gayrisiyle evlenmelerine yüksek vicdanınızın da razı olmayacağına eminim.

Torunlarımın karındaşlarından biri ile evlenmelerini ve on beş yaşına giren oğlanın da talim ve terbiyesini milli mekteplerde ikmal etmesi için anavatana dönmelerine müsadelerini yürekten gelen saygılarla dilerim."

Hacı Ahmet Paşa'nın İsmet İnönü'ye yazdığı mektup.



DEDELERİNİN İSTEĞİNİ YERİNE GETİRDİLER

Bu mektubun yazılmasından yaklaşık bir yıl sonra yani 1939 yılında Enver Paşa'nın kardeşi ve çocuklarının yurda gelmeleri için kanun çıkarılıyor ve Hacı Ahmet Paşa'nın isteği yerine geliyor.

Hacı Ahmet Paşa'nın mektupta belirttiği gibi torunları Türklerle evleniyor. Enver Paşa'nın büyük kızı Mahpeyker 1946 yılında doktor Fikret Ürgüp ile evlendi. Küçük kızı Türkan ise 1945'te Maya uygarlığı üzerine çalışmalarıyla bilinen Büyükelçi Hasan Tahsin Mayatepek'in oğlu Hüveyda Mayatepek ile evlendi.



