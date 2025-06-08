Enver Yılmaz’dan Ordu yönetimine ağır eleştiri!

Hakan Yıldız / Ordu / YENİÇAĞ

Şenliklerde açıklamalarda bulunan Enver Yılmaz, son aylarda yürütülen Terörsüz Türkiye süreci hakkında değerlendirmelerde bulunurken, mevcut Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimini eleştirdi. Yılmaz’ın sözleri, Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar’ın sert tepkisini çekti.

TANSİYON YÜKSELDİ

Gerilim, Yılmaz’ın kendi başkanlığı döneminde başlatılan ancak tamamlanamayan “Uzundere–Zaferi Milli–Aybastı yolu projesi” hakkındaki ifadeleriyle iyice tırmandı. Başkan Gündoğar’ın konuşma yapılan masaya yumruk vurarak tepki göstermesi, ortamda kısa süreli bir gerginliğe neden oldu.

HALKTAN YOĞUN DESTEK

Oluşan tartışmalara rağmen alandaki vatandaşların büyük bir bölümü Enver Yılmaz’a destek verdi. Kalabalığın alkışları arasında konuşmasını sürdüren Yılmaz, halkın gösterdiği ilgiyi tebessümle karşıladı. O anlar, siyasetin yerel etkinliklere nasıl yansıdığını gözler önüne serdi.

Uzundere Şenlikleri’ne damgasını vuran bu gelişmeler, Ordu’daki siyasi dinamiklerin seyrini yeniden şekillendirebilir. Yılmaz’ın halkla kurduğu sıcak temas ve etkinlikten ayrılırken kendisine gösterilen ilgi, siyasi sahnenin ilerleyen günlerde nasıl gelişeceği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirecek gibi görünüyor.