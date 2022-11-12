EPDK iki doğalgaz dağıtım şirketinin satış tarifesini revize etti

EPDK'nin konuya ilişkin Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kızılcahamam Doğal Gaz Dağıtım Şirketi ve Başkent Doğal Gaz Dağıtım Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 2022 ile 2026 yılları arasında geçerli üçüncü tarife uygulama dönemindeki perakende satış tarifeleri revize edildi.

Perakende satış tarifeleriyle şirketlerin sistem kullanım bedelleri yeniden düzenlendi.Söz konusu kararlar, 1 Aralık itibarıyla geçerli olacak.