Epey zamandır rüzgâr ekiliyor

Eskiden anketlerin ortaya koyduğu verilere pek güvenemezdim.

İçimde acabalarım vardı! Son zamanlarda fark edebiliyorum ki anket firmaları da bu işin içine daha ciddi eğiliyorlar.

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Özellikle de 2019’dan sonra işini ciddi yapanlar hem değer hem de saygı görüyorlar, bu bir.

İkincisi ise; yaptıkları işi bir prestij meselesi yaparak, daha bir işlerine sarılmaya başladılar.

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CHP, -belki de beklenmemesine rağmen- özellikle millet, teveccüh göstererek seçimde 1. parti olmuştur. Daha sonra yapılan anketlerin hemen hemen hepsinde de CHP’nin adayı ve kendisi önde çıkmayı sürdürmüştür.

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Bunu da iki şekilde yorumlayabiliyorum.

Birincisi: AKP artık -bir dönem de olsa- dinlenmeli…

İkincisi: Neredeyse 50 yıldan daha uzun bir süre Türkiye’de tek başına iktidar olmamış bir parti olarak, 20 yılı aşkın iktidar partisi, dünden bugüne ülkede yaşanan olumsuzluklarla ilgili her şeyi CHP’nin hesabına yazarken, -belki de milletin bir tepkisi olarak CHP’yi bir dönem de olsa- iktidara getirecekmiş görünüyor ya, o nedenle de genel seçimler, Sayın Erdoğan için büyük risk!

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Öyle ki 2024 yerel seçimlerinde millet, CHP’yi 1. parti yaparken, AKP’nin II. Parti olması, Sayın Erdoğan için büyük sürpriz olmuştu.

2028 genel seçim sonuçları da niye sürpriz olmazın?

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Millet, “Her şeyi kendine bağlayan adam, bu işin üstesinden gelemiyor artık.” diyormuş gibi…

O nedenle bu millet, 23 yılda ülkeyi nereden nereye getirdiğini görürken, insanına dokunamayan Sayın Erdoğan’ın, mutlaka bir dönem dinlenmesine de karar verecekmiş sanırım.

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Hatta milletin nezdinde, ‘Kimler, kimlerle beraber’ sözünün en çok da AKP’ye yönelik bir söz olduğuna inanılır oldu.

Ekonomik çıkmazlık…

Sosyal…

Kültürel…

Ve inançsal bozukluk almış başını giderken, diğer taraftan da Milli Eğitim, mevcut Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin dönemiyle birlikte daha da yerlerde sürünmektedir.

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Diğer taraftan vatandaş, hukukun ve adaletin geldiği bugün ciddi sıkıntılar yaşamakta, dolayısıyla da anketlerden başka bir sonuç çıkmasının beklenmesi, hayatın doğal akışına ters düşer gibi geliyor bana.

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İktidarın icraatlarıyla anket sonuçları, ‘İktidarın değişmesi’ yönünde buluşmuş görünüyor.

Bu durum hayatın doğal akışına uygun olarak anketlere de yansımış.

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ALF Araştırma şirketinin 1-4 Mayıs 2025 tarihleri arasında yaptığı seçim anket sonucunu:

CHP: Yüzde 32.1...

AKP: Yüzde 29.7...

Diğerleri ise yüzde 10’un altında olduğunu gösteriyor.

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Doğru düşünmek gerekirse, Ekrem İmamoğlu’nun…

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın, kamuoyu nezdinde Cumhurbaşkanı adayı olmamaları ve sırf bunun için tutuklanmış olma izlenimleri, onlara yapılan bir haksızlık olarak görüldüğünden, daha sonra yapılacak olan anket sonuçlarının, AKP aleyhine daha da aşağılara düşeceği kanaatindeyim.

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Çünkü epey zamandır rüzgâr ekiliyor, ne biçilir göreceğiz.