Epic Games, uzun süredir beklenen bir özelliği nihayet kullanıcıların erişimine açtı. Artık Epic Games Store üzerinden satın alınan dijital oyunlar, başka kullanıcılara hediye edilebilecek. Bu gelişme, Epic hesabına sahip kullanıcıların birbirlerine oyun gönderebilmesine olanak tanıyor. Özelliğin mağaza sayfasına entegre edildiği ve oyunların satın alma butonunun hemen altında “Hediye Et” seçeneği ile erişilebilir olduğu bildirildi.

Kullanıcılar bu yeni özellikle birlikte, giriş yaptıkları Epic Games hesabı üzerinden hediye göndermek istedikleri kişinin Epic kullanıcı adını girerek işlemi başlatabiliyor. Ardından, sunulan hazır mesajlardan birini seçip hediyenin ulaşacağı tarihi belirleyerek gönderim sürecini tamamlayabiliyorlar. Hediye edilen oyunun alıcı tarafından daha önceden satın alınmış olması halinde, sistem otomatik olarak para iadesi yapıyor. Aynı şekilde, hediye reddedildiğinde de ücret göndericiye geri aktarılıyor.

Her ne kadar bu yeni özellik kullanıcılar açısından önemli bir kolaylık sunsa da, sistemin bazı kısıtlamaları da bulunuyor. Epic Games tarafından yapılan açıklamaya göre, mağazada sunulan tüm dijital içerikler hediye kapsamında değerlendirilmiyor. Ücretsiz oyunlar, oyun içi para birimleri, abonelik paketleri ve henüz satışa sunulmamış ön sipariş içerikleri bu özelliğin dışında bırakılmış durumda.

EPİC GAMES’DE NASIL OYUN HEDİYE EDİLİYOR?

Epic Games Store’da hediye etmek istediğiniz oyunu bulun.

“Hediye olarak satın al” seçeneğine tıklayın.

Oyunu göndermek istediğiniz arkadaşınızı seçin.

Satın alma işlemini tamamlayın.

Arkadaşınız hediyeyi kabul ettiğinde bildirim alacaksınız.