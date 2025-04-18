Epic Games'te bu hafta iki oyun ücretsiz: Kaçırmayın!

Normalde ücretli olan oyunlar, 24 Nisan'a kadar ücretsiz olarak kütüphaneye eklenebilecek.

Epic Games, platformunda hesabı bulunan tüm kullanıcılara yönelik haftalık ücretsiz oyun dağıtımına devam ediyor. Kullanıcılar, hesaplarına giriş yaparak o hafta için sunulan ücretsiz oyunları kütüphanelerine kalıcı olarak ekleyebiliyorlar. Eklenen oyunlar, kampanya süresi bittikten sonra da kullanıcıların hesabında kalmaya devam ediyor ve herhangi bir süre kısıtlaması olmadan oynanabiliyor.

BU HAFTANIN ÜCRETSİZ OYUNLARI

Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunları ve özel içerikleri, 24 Nisan'a kadar ücretsiz olarak alınabilecek.

Botanicula: Normal fiyatı 190 TL olan bu oyun, şeytani parazitler tarafından istila edilen ağaç evlerindeki son tohumu kurtarmak için maceraya atılan beş küçük ağaç yaratığının hikayesini konu alıyor.

Firestone Online Idle RPG: Bu oyun, çok oyunculu bir fantezi deneyimi sunuyor. Oyuncular kahramanları toplayıp, onların donanım ve becerilerini yükselterek AFK (klavye başında olmadan) savaşlara gönderebiliyorlar.