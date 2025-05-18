Epiduroskopi ile bel fıtığına 30 dakikada veda!

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Başhekimi ve Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Tuncer, epiduroskopi yöntemiyle bel fıtığı ağrılarının ameliyatsız, hızlı ve ağrısız tedavi edildiğini açıkladı.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı olarak Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yenilikçi uygulamalara devam ettiklerini belirten Doç. Dr. Tuncer, “Epiduroskopi ile kuyruk sokumundan 0,5 cm’lik girişle bel fıtığı ağrılarını gideriyoruz” dedi.

Bu yöntemin bel fıtığı, omurga darlığı ve sinir sıkışmalarından kaynaklanan bel ve bacak ağrılarına uygulandığını ifade eden Tuncer, ilaç ve fizik tedaviden fayda görmeyen hastaların cerrahi riskler olmadan bu yöntemle ağrıdan kurtulabileceğini vurguladı.

Genel anestezi gerektirmeyen bu yöntemin yaklaşık 30 dakika sürdüğünü belirten Cengiz Tuncer, sinir ve damar hasarı riskinin neredeyse olmadığını ve hastaların işlem sonrası aynı gün taburcu edilebildiğini söyledi.

EPİDUROSKOPİ NEDİR?

Epiduroskopi, bel fıtığı, omurga darlığı veya sinir sıkışması gibi durumların neden olduğu bel ve bacak ağrılarını tedavi etmek için kullanılan minimal invaziv bir yöntemdir. Bu teknik, cerrahi müdahale gerektirmeden ağrıyı hafifletmek ve hızlı iyileşme sağlamak amacıyla uygulanır.

NASIL UYGULANIR?

Giriş Yeri: Kuyruk sokumundan yaklaşık 0,5 cm’lik küçük bir kesiden özel bir endoskopik cihazla işlem yapılır.

Süre: Yaklaşık 30 dakika sürer.

Anestezi: Genel anestezi gerektirmez; genellikle lokal anestezi veya sedasyon uygulanır.

İşlem: Endoskop yardımıyla epidural bölgeye ulaşılır, sinir sıkışmasına neden olan dokular temizlenir veya ilaç uygulanır.

AVANTAJLARI

Minimal İnvaziv: Büyük kesiler veya cerrahi müdahale gerektirmez.

Hızlı İyileşme: Hastalar genellikle aynı gün taburcu edilir.

Düşük Risk: Sinir ve damar yaralanma riski neredeyse yoktur.

Ağrısız: İşlem sırasında ve sonrasında ağrı minimaldir.

Etkili: İlaç ve fizik tedaviye yanıt vermeyen kronik ağrılarda yüksek başarı oranı sunar.

HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Bel fıtığına bağlı bel ve bacak ağrıları

Omurga darlığı (spinal stenoz)

SİNİR SIKIŞMALARI

Epidural fibrozis (yapışıklıklar)

Kronik sırt veya bacak ağrıları

Kimler İçin Uygundur?

Konservatif tedavilerden (ilaç, fizik tedavi) fayda görmeyen hastalar

Cerrahi müdahaleden kaçınmak isteyenler

Genel sağlık durumu açık ameliyata uygun olmayanlar