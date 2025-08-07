Epilepsi hastaları sürücü belgesi alabilir mi?

Doç. Dr. Ferhat Balgetir, belli kriterleri sağlayan epilepsi hastaları sürücü belgesi alabileceğini söyledi.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ferhat Balgetir, epilepsi hastalarının sürücü belgesi alıp alamayacağı konusunda açıklamalarda bulundu.

Doç. Dr. Ferhat Balgetir, epilepsi hastalarının kesinlikle sürücü belgesi alamayacakları bilgisinin yanlış olduğunu ifade etti.

Dr. Balgetir, "Epilepsi hastalarının kesinlikle sürücü belgesi alamayacağına dair bilgi yanlıştır. Belli kriterleri sağlayan epilepsi hastaları sürücü belgesi alabilir. Bu kriterleri sıralayabiliriz. Epilepsi hastasının son 3 yıldır nöbet geçirmemiş olması, bu durumu 6 aylık muayene periyotlarıyla belgelemiş olması, maksimum iki antiepileptik ilaç alıyor olması durumudur. Bu kriterleri karşılayan hastalar 3 nöroloji hekiminin onayı ile sürücü belgesi alabilir" diye konuştu.

