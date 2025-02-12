Epilepsi nöbetlerini kontrol etmek için yanlış yöntemler! Uzmanlar uyarılarını sıraladı

Epilepsi, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen nörolojik bir hastalık olup, kişinin beyindeki elektriksel aktivitenin anormal bir şekilde artması sonucu nöbetlere yol açtı.

Epilepsi nöbetleri, bazen hayatı tehdit edebilecek kadar şiddetli olabilir ve bu nedenle doğru müdahale çok önemli. Ancak, son yıllarda bazı yanlış halk inançları ve efsaneler, bu hastalığın tedavisi hakkında yanlış bilgilendirmeye yol açtı.

ÇENE AÇMA HAREKETİNİN ETKİSİ: BİR MİT Mİ?

Epilepsi nöbeti sırasında, bireylerin bilinç kaybı, kasılmalar ve kontrolsüz hareketler gibi belirtiler gösterdiği bilinir.

Nöbetin başladığına tanık olan birçok kişi, bazen çevrelerinden çene açma hareketi yapmalarını isteyebilir. Bu hareketin, kişiyi yaralanmalardan korumaya veya nöbeti durdurmaya yardımcı olduğuna inanılır. Ancak uzmanlar, bu uygulamanın aslında yanlış bir müdahale olduğunu ve nöbeti durdurma konusunda hiçbir etkisi olmadığını vurgulamakta.

İngiltere'deki Leeds Üniversitesi'nde epilepsi uzmanı olan Dr. Mark Reuber, "Çene açma hareketi, epilepsi nöbetlerinin yönetiminde etkin bir yöntem değildir. Bir kişinin ağzını açmaya çalışmak, dişlerin ya da çenenin ciddi şekilde zarar görmesine neden olabilir. Epilepsi nöbetleri sırasında asıl yapılması gereken, kişiyi güvende tutmak ve başına herhangi bir şeyin çarpmasını engellemektir" şeklinde açıklama yaptı.

NÖBET ANINDA YAPILMASI GEREKENLER

Uzmanlar, nöbet sırasında doğru müdahale yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

Çene açma hareketinin aksine, epilepsi nöbeti geçiren kişiye zarar vermemek için yapılması gerekenler şunlar:

1. Kişiyi Güvende Tutun: Nöbet geçiren kişiyi bir kenara yatırın ve başını yumuşak bir yüzeye yaslayın.

2. Nefes Almasını Sağlayın: Kişinin hava yolunun açık olduğundan emin olun, gerekirse başını hafifçe geriye doğru yatırarak nefes almasını kolaylaştırın.

3. Zararlı Müdahalelerden Kaçının: Kişinin ağzını açmaya çalışmak, dişlerini sıkıştırmak ya da başka herhangi bir müdahalede bulunmak son derece tehlikelidir ve ciddi yaralanmalara yol açabilir.

4. Zamanı Takip Edin: Nöbet 5 dakikadan fazla sürerse hemen bir acil yardım çağırın. Uzun süreli nöbetler, tıbbi müdahale gerektirir.

Amerika Birleşik Devletleri’nde epilepsi üzerine çalışan bir uzman olan Prof. Dr. Deborah Shapiro, "Epilepsi nöbetleri sırasında doğru müdahale için doğru bilgiye sahip olmak çok önemlidir. Nöbetin uzun sürmesi, oksijen seviyelerinin düşmesine yol açabilir ve beynin zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden nöbet geçiren kişinin güvenliğini sağlamak, doğru bir ilk yardım müdahalesi için gereklidir" dedi.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE EPİLEPSİ TEDAVİSİ

Çene açma hareketi gibi halk arasında yayılan yanlış bilgiler, epilepsi tedavisi ile ilgili doğru bilgilere ulaşmayı zorlaştırmakta.

Johns Hopkins Üniversitesi’nden Dr. Richard C. Hargreaves ise, "Epilepsi tedavisinde en etkili yöntem, düzenli ilaç kullanımı ve gerektiğinde cerrahi müdahalelerdir. Modern tedavi yöntemleri ile çoğu epilepsi vakası başarılı bir şekilde yönetilebilir" dedi.

Dr. Hargreaves, epilepsi tedavisinde kullanılan ilaçların nöbetlerin sıklığını ve şiddetini azalttığını belirterek, bu tür geleneksel ve bilimsel temeli olmayan müdahalelerin tehlikeli olabileceği konusunda uyardı.

Son yıllarda yapılan araştırmalar, epilepsi nöbetlerinin yönetimi için nörostimülasyon cihazlarının da etkili olabileceğini ortaya koydu.

Epilepsi Derneği’ne göre, cerrahi müdahale ve ilaç tedavisinin yanı sıra, "derin beyin stimülasyonu" gibi ileri teknoloji tedavi yöntemleri, nöbetleri kontrol altına almakta önemli bir yer tuttu.

EPİLEPSİYE DOĞRU MÜDAHALE İÇİN BİLİNÇLİ OLUN

Epilepsi, karmaşık bir nörolojik hastalık olup, doğru tedavi ve bakım gerektirir. Çene açma hareketi gibi yanlış müdahaleler, nöbet sırasında kişiye zarar verebilir. Epilepsi hastalarının doğru şekilde tedavi edilmesi ve nöbet geçiren kişilerin güvenliğini sağlamak için ilk yardım konusunda bilinçli olmak son derece önemli.

Dr. Mark Reuber, "Epilepsi hastalarının tedavisinde yanlış bilgi, ciddi sonuçlara yol açabilir. En iyi yaklaşım, uzmanlardan gelen tavsiyelere uymak ve bilimsel temele dayalı tedavi yöntemlerini tercih etmektir" dedi.

Epilepsi hastaları ve onların bakımını üstlenen kişiler, doğru bilgiye sahip olarak güvenli bir şekilde nöbetle başa çıkabilir ve tedavi sürecinde en iyi sonuçları elde edebilirler.