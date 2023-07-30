Epilepsi pili ne işe yarar

Epilepsi piliyle nöbetler durdurulabilir mi

KAYNAK: İHA
Epilepsi pili ne işe yarar

Türkiye’de epilepsi pili ameliyatlarının son derece başarılı uygulandığını ve gelişen teknolojiyle birlikte epilepsi pillerine de akıllı özelliklerin eklendiğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, “Epilepsi hastalarına ameliyat ile takılan akıllı epilepsi pili, nöbet öncesi artan nabız sayılarını tespit ediyor. Böylece daha nöbet başlamadan hemen önce devreye girerek nöbetleri durdurmayı amaçlıyor” dedi.

Gerek cerrahi deneyim gerekse de tıbbi cihazlara ulaşım açısından Türkiye’de epilepsi hastalığı ile mücadelede dünyada önemli bir konumda olduğunu dile getiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, epilepsi pili cerrahisinde ülkemizin dünya standartlarında üst sıralarda yer aldığını belirtti. Doç. Dr. Sait Öztürk, epilepsi pili tedavisinin ilaçlara ek bir tedavi olduğuna dikkat çekerek öncelikle hastaların beklentilerinin doğru olması gerektiğini söyledi.

NÖBET SAYISINDA AZALMA GÖRÜLÜR

Epilepsi pili uygulamasındaki amacın nöbetlerin sayısını ve şiddetini azaltarak nöbetleri kontrol altına almak olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, “Ülkemizde başarıyla gerçekleştirilen epilepsi pili operasyonları hakkında, ne yazık ki kulaktan dolma hatalı bilgiler dolaşıyor olabiliyor. Bu nedenle bu konuda hastaların doğru bilgilendirilmesi gerekiyor. Epilepsi pili tedavisinde hastanın boyun bölgesindeki bir sinire çok düşük enerjili elektrik veren pil sayesinde nöbetin şiddeti, süresi ve sayısı azaltılarak hastanın yaşam konforuna önemli bir katkı sağlanmaktadır. Ancak öncelikle hastanın epilepsi pili tedavisine uygun olduğunun saptanması gerekmektedir” diye konuştu.

NÖBETİ DURDURMAYI ÇALIŞIR

Ülkemizde yeni uygulanmaya başlanan akıllı epilepsi pilinin farkının ise nöbet öncesi artan nabız sayılarını tespit etmek olduğunu söyleyen Doç. Dr. Öztürk, “Nöbet başlamadan hemen önce devreye girerek nöbetleri durdurmayı amaçlayan bu akıllı epilepsi pillerini ülkemizde uygun olan hastalarımıza ameliyat ile takmaya başladık. Özellikle uyku esnasında nöbetin başlayacağının fark edilemeyeceği süreçte, nabız sayılarındaki artış ile nöbete müdahale etmeyi amaçlayan akıllı pilin var olması, hasta için ciddi konfor ve artmış bir hayat kalitesi sağlamaktadır” şeklinde konuştu.

TEDAVİ SÜRECİNİ GECİKTİRMEYİN

Epilepsi pili tedavisinde yeterli ve doyurucu bilgiye ulaşmakta zorlanan birçok hastanın çekincelerinin olduğunun altını çizen Doç. Dr. Öztürk, “Bunların en başında bu ameliyatların çok zor olmasına ilişkin düşünceler başı çekiyor. Hâlbuki beyin cerrahi ameliyatları içerisinde en az riskli ameliyatlardan biri olan epilepsi pili tedavisinin son çare olarak düşünülmemesi gerekiyor. Dirençli epilepsi hastalarında bu tedavi şansını yıllarca ertelememek gerekir” ifadelerini kullandı.

NÖBETLERİN YARISI AZALIYOR

Araştırmaların epilepsi pili ameliyatlarından sonraki birinci yılın sonunda hastaların yarısından fazlasında nöbetlerin yarı yarıya azaldığını gösterdiğini vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, “Operasyondan sonra hastaların ilk gün içinde normal hayatlarına dönebilir. Hastalarda ilk bir yıl nöbet ilaçlarının azaltılmaması oldukça önemlidir. Epilepsi pilinin ilaçlara ek bir tedavi olarak düşünmeli ve 1. yıl kontrollerinde ilaç dozu nöroloji hekimlerince gerek görülürse düşürülmelidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

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