Epilepsi pili ne kadar işe yarıyor

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, ilaca dirençli epilepsi hastalarında uygulanan pil tedavisinin nöbetleri 1 yılda yüzde 50 azalttığını söyledi. Doç. Dr. Öztürk, “Epilepsi pilinin ömrü 4 ile 6 yıl arasında değişiyor. Ne kadar erken yaşta takılırsa nöbetleri kontrol etme şansımız o kadar yüksek oluyor. Hastaların algıları yükseliyor, sosyalleşiyorlar ve okul başarıları artıyor” dedi.

Epilepsiye yönelik bilgi veren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Sait Öztürk, “Epilepsi toplumda yüzde 1 sıklıkla görülen ve nadir olmayan bir hastalık. 85 milyon nüfuslu ülkemizde 850 bin epilepsi hastasının olduğunu söyleyebiliriz. Rakamlar bize bu konuya eğilmemiz gerektiğini gösteriyor. Epilepsi beyinde aniden kontrolsüz bir şekilde ortaya çıkan elektriksel boşalmalarla seyrediyor. Hastalarda ani kasılmalar, bir noktaya sabit kalıp bakma, istemsiz sıçramalar gibi belirtilerle kendini gösteren nörolojik bir rahatsızlık. Hastalığın temel tedavisi ilaçla oluyor fakat her üç hastadan birinde ilaçlara karşı dirençli epilepsi tablosu karşımıza çıkıyor. Çok çeşitli ve yüksek dozda ilaçlar kullanılmasına rağmen hastalarda kontrol altına alınamayan nöbetler gelişebiliyor. Sara krizleri devamlılık gösterir. Bu süreçte hastanın olası bir cerrahi tedaviden fayda görüp görmeyeceğinin değerlendirilmesi gerekmektedir” dedi.

NÖBETLERİ KONTROL ALTINA ALIYOR

Epilepsi pili tedavisini anlatan Doç. Dr. Öztürk, “2 yıl boyunca iki farklı ilacın kullanılmasına rağmen direnç gelişmiş, etkin yanıt alamadığımız ve açık ameliyatla sorun çözülemeyecekse hastaya epilepsi pili tedavisini uyguluyoruz. Ülkemizde bu tedavi yöntemi önceden de vardı ancak farkındalığı istenilen düzeyde değil. Riskli bir ameliyat değil, ortalama 1 buçuk saat sürüyor. Hastalar ameliyattan 4 saat sonra yürütülüyor, çoğu hastamızı aynı günün akşamında taburcu ediyoruz. Ameliyattan 2 hafta sonra pili çalıştırıyoruz. Epilepsi pilinin faydalarını uzun dönemde görüyoruz. Pil ne kadar erken yaşta takılırsa uzun dönemde hastaların nöbetlerini kontrol etme şansımız o kadar yüksek oluyor. Nöbet kontrolünün ötesinde algılarda, etrafıyla olan iletişiminde artış, sosyalleşmesinde belirgin bir iyileşme görülüyor. Özellikle okul çağındaki çocukların başarısına ciddi katkı sağlıyor” diye konuştu.

NÖBETLER YÜZDE 50 AZALIYOR

Dünya genelinde 150 binin üzerine epilepsi pili ameliyatının uygulandığını söyleyen Doç. Dr. Sait Öztürk, “Bu ameliyatların sonuçlarına göre hastalarda operasyondan 1 yıl sonra nöbetler yüzde 50; 2 yıl sonra ise ortalama yüzde 90 azalmış. Nöbetlerin sayısının yanı sıra şiddeti ve sıklığının da yarı yarıya düştüğü görülmüş. Bizim buradaki temel amacımız epilepsi hastalığını tamamen tedavi etmek değil, çoklu ilaç kullanımına rağmen kontrol altına alamadığımız epileptik durumu pille kontrol altına almaya çalışıyoruz. Ayrıca birinci yılın sonunda nöbetlerin yarı yarıya azaltılmasını hedefliyoruz. Bu tedavi epilepsi hastalarında ne kadar erken uygulanırsa başarı oranı o kadar artıyor” ifadelerini kullandı.

HASTALIK BULAŞICI MI?

Hastalara tüm tedavi seçeneklerinin anlatılması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Öztürk, “Epilepsi hastalarının ve ailelerinin en büyük kaygısı ‘acaba ne zaman nöbet geçirecek ya da geçireceğim’ oluyor, bu tedirginlikle bir ömür yaşıyorlar. Bu hastalarda sosyal hayatın yaşanamaması anlamına geliyor. Toplumda epilepsinin bulaşıcı olduğuna dair bazı önyargılarda var. Bu hastalık bulaşıcı değildir. Epilepsi hastaları iş sahibi olabilir, evlenebilir, anne olabilirler” dedi.

ÖMRÜ 4 İLE 6 YIL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Epilepsi pilinin ömrü 4 ile 6 yıl arasında değiştiğini aktaran Doç. Dr. Öztürk, “Pilin ömrü tamamlandığında büyük bir ameliyat yapmadan göğüs bölgesine lokal anestezi uygulayarak yeni pili takıyoruz. Hastayı 2 saat sonra taburcu ediyoruz. Pili beyine hiç dokunmadan göğüs bölgesine boyunda şah damarının yanındaki sinire de bir kablo yerleştiriyoruz. Kabloyu dışarıdan gözükmeyecek şekilde cildin altından geçirerek göğüs bölgesinde pille birleştiriyoruz. Hastalar ameliyattan sonra sosyal hayatlarında herhangi bir sıkıntı yaşamıyor. Artık akıllı pil teknolojisi var. Akıllı pilinin özelliği, hastanın nöbetinin geleceğini sistem nöbet öncesi artan nabız sayısından anlıyor. Nöbet başlamadan hemen önce yüksek bir elektrik enerjisiyle sistem otomatik olarak devreye giriyor. Nöbetin şiddetini baskılamaya ya da hiç başlamamasına, durdurmaya odaklı bir teknolojiyi de kullanıyoruz” diye konuştu.

DHA