Epilepsiye en iyi ilaç: Ökseotu

Ökse otu çekem, purç, gökçe, gevele, güvelek ve gövelek adlarıyla tanınıyor. Saçak köklerinin yardımıyla yapraklı ağaçlarda, çam ve köknar gibi yumuşak odunlu ağaçlarda asalak olarak yaşayan bu dostumuzu neredeyse tanımayan yok.

Ökse otu kendisini barındıran ağacın yüksek dallarının üstünde yuvarlak bir top biçiminde yetişir. Her zaman yeşil olan yapraklarını dökmez. Meyveleri bezelye veya nohut büyüklüğünde olup, parlak beyaz renkli ve cama benzer, içi ise kaygan ve yapışkandır. Bu beyaz yapışkan madde insanlar için zehirlidir, ancak onlarla beslenen kuşlara zararı dokunmaz. Bitki rezin, saponinler, organik asitler, alkaloitler, viscotoxin, acetylcholin, lectine, inosit ve müsilaj taşımaktadır. Çok eski zamanlardan beri şifalı özelliği biliniyor.

NELERE İYİ GELİR?

Eski halk hekimleri bitkiyi, epilepsiye karşı en iyi ilaç olarak kullanırlardı. Günümüzde de ökseotu, kronik kramplara ve histeri krizlerine karşı öneriliyor. Salgı sistemini etkileyebildiği için, yetkin bir metabolizma etkileyici bitki olma özelliğine de sahip. Pankreas üzerindeki etkisi öyle büyüktür ki, ara verilmeden sürdürülen çay kürü sayesinde, şeker hastalığının oluşmasına yol açan dengesizlikler ortadan kalkabilir. Özellikle metabolizma hastaları, 6 ay boyunca ökseotu çayına devam etmelidir.

Hormon dengesinin bozuk olduğu hallerde de bu dostumuz hep yanımızda. Bu durumlarda, günde en az 2 bardak çay, sabah ve akşam içilmelidir. Atardamar sertliğinde ökseotu çok etkilidir. Kalp krizine karşı da önerilecek bir şifalı bitkidir ve koruyucu olması amacıyla önceden, aksatmadan çayı içildiğinde, bu tür bir problemle karşılaşma ihtimali azdır. Eğer bir kalp krizi geçirilmişse, 6 hafta boyunca günde 3 bardak, 3 hafta boyunca günde 2 bardak ve 2 hafta boyunca günde 1 bardak bitki çayı içilmelidir. Ancak bu kürün uygulanmasında, ilk bardak kahvaltıdan önce ve sonra, ikinci bardak öğle yemeğinden önce ve sonra olmak üzere, hep yarım bardak olarak içilmesine dikkat edilmelidir. Çay kan durdurucu olarak da kullanılır. Soğuk olarak buruna çekildiğinde, burun kanamasını durdurur.

Ökseotu, en etkili kalp ve kan dolaşımı ilacı olarak da bilinir. Bitkinin içeriğinde, bünye düzenini normalleştiren maddeler bulunduğundan, yüksek tansiyon aşağı çekilirken, düşük tansiyon da yükseltilir. Menopoz döneminde, kalp çarpıntısı ve düzensizlikleri, duygu coşkunlukları, korku ve soluk alma zorluklarına karşı, birkaç ay boyunca ökseotu çayı içilmelidir. Son zamanlarda, ökseotunun, kanserden koruyucu ve kansere karşı etkili ilaçlarda kullanmaya başlandığını da ifade edelim.

Ökseotu meyvelerinin yakı sakızı ile ezilmesi sonucu elde edilen karışım, yakı halinde romatizma ağrılarının giderilmesinde de kullanılmaktadır.

UYARI

Ökseotu zehirli bir bitki ve kesinlikle bir hekime danışılmadan kullanılmamalıdır.