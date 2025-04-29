Epoksinin büyüsü 'Karma' ile hayat buldu. İlhan Şahin'in sergisi sanatseverleri buluşturdu

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Epoksinin büyüsü 'Karma' ile hayat buldu. İlhan Şahin'in sergisi sanatseverleri buluşturdu

Ünlü sanatçı İlhan Şahin,“Karma” sergisinde epoksiyle çağdaş sanatı buluşturdu. Duygu, teknik ve estetikle örülü eserleriyle sanatseverlerle bir araya geldi.

Epoksi sanatının usta ismi İlhan Şahin, “Karma” adını verdiği kişisel sergisiyle sanatseverlerle buluştu.

20 Nisan 2025 tarihinde Swissôtel’in açılışı yapılan etkileyici sergi, ziyaretçilerine modern sanatın sınırlarını zorlayan, duyguyla düşünceyi harmanlayan çarpıcı bir deneyim yaşattı.

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Genç küratör Buse Ceren Balta’nın vizyoner bakış açısıyla hayata geçirilen sergi, epoksi malzemesini yalnızca bir araç değil, aynı zamanda güçlü bir anlatım dili olarak konumlandırdı. “Karma” adlı sergi; resim, heykel ve dijital sanatı bir araya getirerek disiplinlerarası etkileşimin dinamik bir örneğini sundu. Sergide yer alan her eser, teknik çeşitliliğinin ötesinde çok katmanlı anlatımıyla izleyiciyle derin ve etkileyici bir bağ kurmayı başardı.

İlhan Şahin’in epoksi sanatına yönelişinde ilham kaynağı olan sanatçı ve eğitmen Nur Aydın’ın etkisi de sergiye hissedildi. Epoksiyi duygunun ve düşüncenin estetik bir taşıyıcısı olarak kullanan Şahin, çağdaş sanatın evrensel diline özgün bir yorum kattı. Duygusal gerçekçilik, anlatı derinliği ve teknik ustalık, sanatçının her eserinde iz bıraktı.

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Sergi açılışına sanat ve siyaset dünyasından önemli birçok isim katıldı. Aile büyüğü Sedat Şahin’in yanı sıra, Yeniçağ Gazetesi Sahibi ve İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik, Habererk Yayın Yönetmeni İsmail Türk, sanat dünyasının sevilen isimleri Safiye-Faik Soyman çifti, Oyuncu Bekir Aksoy ve Asena gibi pek çok davetli, İlhan Şahin’in eserlerini ilgi ile takip etti.

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Swissôtel’de gerçekleşen sergi katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. “Karma” sergisi yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası sanat çevrelerinde de İlhan Şahin’in adını daha yüksek sesle duyuracak bir yaklaşımın habercisi olarak görülüyor.

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Sanatçı, disiplinlerarası üretim anlayışını farklı coğrafyalara taşıyacak yeni projeleri için hazırlıklarını sürdürüyor.

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