Epstein dava dosyalarının son bölümü de ortaya çıktı. Cinsel istismar, pedofili ve fuhuş adasında son gelişmeler

New York Post gazetesinde yer alan habere göre, toplam 4 bin 500'den fazla sayfadan oluşan Epstein davasına dair belgelerin son kısmı yayımlandı.

Son belgelerde, Epstein'ın, ünlü isimlere şantaj yaptığı iddiaları da dahil, avukatların sorularını cevaplamayı yüzlerce kez reddetmesi ve kendine yöneltilen sorulara karşı anayasanın "beşinci maddesi"ni öne sürdüğü görülüyor.

Epstein, "Avukatım tarafından, anayasal ayrıcalıklarımdan vazgeçmeme neden olabilecek her türlü soruya dair ABD Anayasası'nın beşinci maddesinin bana verdiği haklarımı kullanmam tavsiye edildi." ifadeleriyle savunma yaptı.

Epstein, tam adı sorulduğunda "Jeffrey Edward Epstein" cevabını verdi, ifadenin devamında kendisine yöneltilen çocuklara yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamalarına karşı 500'den fazla kez "beşinci maddeyi" bahane ederek cevap vermedi.

Epstein reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesine ilişkin kendisi ve eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in rolü hakkındaki soruların yanı sıra cep telefonu numarasının ne olduğu ve o sırada kaç cep telefonu kullandığı sorularını da "beşinci maddeyi" öne sürerek yine geçiştirdi.

Maxwell ile birlikte olduklarını gösteren çok sayıda fotoğraf gösterilerek "Maxwell'i tanıyorsunuz, doğru mu?" diye sorulan Epstein bunu da "beş" diyerek yanıt vermedi.

Epstein'ın eski kız arkadaşı Maxwell'in ifadesinin bir kopyası da dosyada yer aldı.

EPSTEİN DAVA DOSYALARI

Epstein davasındaki belgelerin ilk 4 kısmı sırayla kamuoyuna sunulmuştu.

Şu ana kadar açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimlerin de adı geçiyor.

Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimlerinin yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmiyor.

Bill Clinton'ın çocuk yaştaki kızlardan hoşlandığı gündeme getirilen dosyalarda, Epstein'ın New Jersey'deki mekanlarına gitmeden önce Trump'la iletişime geçtiği iddia edilmişti.

Dosyalardaki ifadelerden birinde, Epstein'e karşı ana davacı olan Virginia Giuffre'ye atıfla, Bill Clinton'ın Vanıty Fair dergisini "Epstein'ın fuhuş ağı oluşturduğuna yönelik bir yazının yayımlanmaması konusunda tehdit ettiği" yazıyor.

Aynı dosyada davacı Giuffre, Clinton'ın Epstein'ın yürüttüğü fuhuş ağından detaylı olarak haberdar olduğunu ve bu isimle birçok kez seyahat ettiğini de iddia etmişti.

Bill Clinton'ın temsilcileri de eski Başkan'ın, Epstein'ın suçları hakkında bilgi sahibi olmadığını ileri sürmüştü.

Davanın yayımlanan üçüncü kısmında, Epstein'ın mesaj defterinden yaklaşık 50 sayfalık el yazısıyla yazılmış telefon mesajları ve davayla ilgili keşif ve diğer süreç aşamaları hakkında mahkeme kayıtları bulunmuştu.

Kamuoyuna açıklanan dördüncü dosyalarda, Epstein'a ait adada çocukların yanı sıra o dönemde adada olduğunu reddeden Epstein'ın eski kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in de aralarında olduğu 2006'da çekilmiş birçok fotoğraf ortaya çıktı.