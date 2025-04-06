Epstein davasında şok gelişme: Paylaşılan fotoğrafla yer yerinden oynadı

Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell'in çocuk yaşta cinsel istismar ağına dahil ettiği kişiler arasında yer aldığını açıklayarak uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken 41 yaşındaki Virginia Giuffre, şimdi de 22 yıllık eşi Robert Giuffre tarafından sistematik şekilde şiddete uğradığını duyurdu. Giuffre, Instagram üzerinden hastane yatağında çekilen ve yüzünde morlukların görüldüğü bir fotoğraf paylaştı.

Açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Jeffrey Epstein ve Ghislaine Maxwell’e karşı mücadele ettim ama kendi evliliğimdeki şiddetten kaçamadım. Eşimin son saldırısından sonra artık sessiz kalamam.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA: KAZA MI ŞİDDET Mİ?

Virginia Giuffre, 24 Mart’ta Avustralya’da bir okul otobüsünün çarptığı araçta ağır yaralandı. Böbrek yetmezliğiyle yoğun bakıma kaldırılan Giuffre, "Sadece dört gün ömrüm kaldı" diyerek Instagram üzerinden durumu duyurdu. Kardeşi Sky Roberts ve eşi Amanda, yaşananların sadece kaza olmadığını, Ocak ayında Robert tarafından dövüldüğünü ve bu olayın ardından hayatta kalmasının mucize olduğunu belirtti.

Sky Roberts, "Yıllardır süren şiddetin sonucu olarak organları zarar gördü. O gece yaşananlar sonun başlangıcıydı" dedi. Giuffre’nin kaburga kemiği kırıldı, göz çukuru zedelendi ve hastaneye kaldırıldı.

ŞİDDET MAĞDURU MU, SUÇLU MU?

Giuffre’nin eşi Robert, Ocak ayında yaşanan olaydan sonra hızla bir aile içi şiddet uzaklaştırma kararı aldırdı. Ancak Sky Roberts bu kararı “ilk hamleyi yapan kazançlı çıkar” anlayışıyla açıklıyor. Giuffre ise 2 Şubat’ta Robert’a mesaj attığı gerekçesiyle mahkemeye çağrıldı. Duruşma tarihi 9 Nisan olarak belirlendi.

Aile, Virginia'nın bu açıklamaları mahkeme sürecinden kaçmak için yaptığı iddialarını reddediyor. "O gerçekten kaza geçirdi. Gerçekten ağır sağlık sorunları yaşıyor. Ölmesini mi bekliyorsunuz ki inanasınız?" diyen Sky, yaşananların psikolojik ve fiziksel etkilerine dikkat çekiyor.

ÇOCUKLARINDAN UZAK KALMAK ONU DERİNDEN YARALADI

Giuffre’nin hastanede yayınladığı mesajın ardından, bazı sosyal medya kullanıcıları paylaşımın abartılı olduğunu iddia etti. Ailesi ise bu mesajın aslında özel bir hesaba gönderilmek istendiğini, hastanede yüksek doz ağrı kesici etkisi altında olduğunu ve üç çocuğundan uzak kalmanın onu derin bir depresyona sürüklediğini açıkladı.

Virginia Giuffre'nin sözcüsü, "Durumu halen ciddi. Ancak tedaviye yanıt veriyor ve hayatta kalma şansı artıyor" şeklinde bilgi verdi. Giuffre'nin üç çocuğu, sırasıyla 19, 16 ve 15 yaşında.

EPSTEİN GÖLGESİNDEKİ HAYAT

Virginia Giuffre, Epstein’in cinsel istismar ağına çocuk yaşta dahil edilen yüzlerce genç kızdan biriydi. Ghislaine Maxwell’in yönlendirmesiyle Prens Andrew dahil birçok zengin ve güçlü kişiye "sunulduğunu" söyledi. Prens Andrew bu iddiaları reddetti ancak Virginia ile 2022 yılında New York'ta açılan bir davada, mahkeme dışında anlaşılarak uzlaşıya vardı. Anlaşma tutarı kamuoyuna açıklanmadı.

Ghislaine Maxwell ise 2021 yılında çocuk istismarı ve insan kaçakçılığı suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılarak Florida’da bir hapishaneye kondu.

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YILLARIN SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Virginia Giuffre yıllarca Epstein davasının sembol isimlerinden biri olarak tanındı. Ancak şimdi, kendi evliliğinde yaşadığı şiddetle mücadele ediyor. Kardeşi Sky Roberts, bu açıklamaların Giuffre’nin sağlık durumu kötüleşmeden önce zaten planlandığını, artık sessiz kalmamanın zamanının geldiğini vurguluyor.

"Adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyorum" diyen Virginia Giuffre, hem Epstein davasındaki cesaretiyle hem de kendi hayatındaki zorlu mücadeleyle kamuoyunun dikkatini bir kez daha çekmeyi başardı.