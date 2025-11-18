Jeffrey Epstein olayı yaklaşık 20 yıldır gündemde. Nedeni de olaya ilişkin birçok gizemin hala baki olması. Büyük bir istismar ağından bahsediyoruz, hatta o kadar büyük ki buna "Küresel Fuhuş Çetesi" desek, yanılmış olmayız. FBI’ın açıklamasına göre dosyaya ilişkin federal hükümetin elinde 300 gigabayttan fazla veri ve bir o kadar da fiziksel kanıt bulunuyor.

Bunlar arasında; Epstein ile ilgili dosyalar, Epstein'in çok sayıda fotoğrafı, reşit olmayan kurbanların fotoğraf ve videoları ve on binden fazla video yer alıyor. Materyaller arasında çocuk istismarı ve diğer pornografik içerikli görüntüler de var. FBI, bu nedenle kurbanları korumak amacıyla kanıtların birçoğunu mühürleme kararı aldı. Buna göre belgelerin sadece bir kısmı kamuoyuna açıklanacaktı. Açıklamaya göre “Mühürleme kararı sadece mağdurları korumak amacıyla yapılmış ve başka üçüncü şahısları yasadışı suçlamalara maruz bırakmamıştı.”

Temmuz 2025 tarihli FBI açıklamasında, “Bu inceleme sonucunda, bu materyallerin açıklanmasını yeniden gözden geçirmek için herhangi bir gerekçe bulamadık ve çocuk istismarının yayınlanmasına izin vermeyeceğiz” denildi.

Epstein konusunda oldukça başı ağrıyan ABD Başkanı Donald Trump ise Cumhuriyetçilere çağrı yaptı, "belgelerin yayımlanması için oy verin" dedi.

Trump dedi ki: "Saklayacak hiçbir şeyimiz yok."

Epstein’in sözlerine bakılırsa durum da pek öyle durmuyor gibi:

“Trump'ın “en yakın arkadaşıydım” (Daily Beast gazetesi bu cümleyi özel olarak elde ettiği kanıtlardan deşifre ettiğini gündeme getirmişti.)

Yani FBI’ın “açıklamak için bir gerekçe bulamadık” dediği belgelerin, muhtemelen Trump’a dokunmayan kısımlarının, ortaya dökülmesi an meselesi.

Ancak bu zamana değin etrafa saçılan binlerce sayfa zaten birçok isme dokundu, birçok şüpheyi de beraberinde getirdi. Bu şüpheler ve iddialar kapsamında Epstein’in müşterisi olduğu iddia edilen tüm kritik isimleri ve sözkonusu istismar çetesinin “İsrail’e çalıştığı” yönündeki spekülasyonları yarın ele alacağız.

Şimdi konumuz başka ve o da yarının konusunun girizgahı niteliğinde…

NEDİR BUL LOLİTA EKSPRES?

Lolita Ekspres çizimi / Epstein'in doğum günü kitabından

Jeffrey Epstein'in düzinelerce çocuğa yönelik istismarı çoğunlukla Manhattan ve Palm Beach'teki evlerinde gerçekleşti, ancak onun istismar faaliyetlerinin bir başka önemli adresi “Lolita Express” ismiyle bilinen orta boy, üç motorlu ticari jet uçağı olan özel Boeing 727 idi.

Bu uçak, 2024 yılı kasım ayında ciddi bir iddiayla gündeme geldi. The Daily Beast’ten Hugh Dougherty, Epstein’in ses kayıtlarını dinledi ve yazdı. Dougherty haberinde yazar Michael Wolff tarafından kaydedilen ses kayıtlarından bahsediyor. Epstein, bu kayıtlarda Trump’ın eşi Melania ile ilk kez “Lolita Ekspres”te birlikte olduğunu iddia ediyor. Kayıttaki sesin Epstein'in 2012 ve 2016 yıllarındaki ifadelerindeki ses kayıtlarıyla açıkça eşleştiği de belirtilmişti.

Trump’ın ismi Epstein’in uçuş kayıtlarında 8 kez geçiyor.

Trump'ın 1997 yılında milyarder çift Glenn ve Eva Dubin ile Jeffrey Epstein'ın özel jetiyle uçtuğunu gösteriyor.

Trump ve Dubin'lerin yanı sıra, diğer yolcular Jeffrey Epstein (“JE”), Ghislaine Maxwell (“GM”), Mark Epstein (Didler veya Didier) lakabıyla yer alıyor. Uçuş tarihi 5 Ocak 1997 olarak geçen kayıtlarda uçağın modelinin Gulfstream II olduğu ve kuyruk numarasının N908JE olduğu görülüyor. Bu uçağın söz konusu “Lolita Ekspres” olup olmadığı ise muallak.

Lolita Ekspres denilince akla gelen diğer isimler de eski ABD Başkanı Bill Clinton, Prens Andrew, ABD’li tanınan Avukat Alan Morton Dershowitz, aktör Kevin Spacey, oyuncu Chris Tucker, Microsoft kurucularından iş insanı Bill Gates, ABD’nin mevcut sağlık bakanı Robert F. Kennedy Jr. diye uzayıp gidiyor.

Bill Clinton ve Epstein kurbanlarından Chauntae Davies

Trump’ın “Epstein ile bağlantısı araştırılsın” talimatı verdiği Clinton’ın ismi Epstein’in uçuş kayıtlarında 12 kez geçiyor. Bu uçuşların çoğunun da Epstein’in özel jeti Lolita Ekspres ile yapıldığı biliniyor. 2002 yılında Clinton, Kevin Spacey ve Chris Tucker, yoksulluk ve AIDS konusunda farkındalık yaratma projesi kapsamında Epstein'ın Lolita Ekspresi ile Afrika'ya uçtu.

Clinton, o dönem Epstein hakkında, "Jeffrey hem son derece başarılı bir finansçı hem de küresel piyasalar konusunda keskin bir anlayışa ve 21. yüzyıl bilimi konusunda derinlemesine bilgiye sahip, kendini işine adamış bir hayırsever," demişti.

Yoksul ülkelerden kız çocuklarını istismar ağına getirdiği bilinen Epstein için Clinton, "Özellikle yoksullukla mücadele ve HIV/AIDS farkındalığı için Afrika'ya yaptığı son seyahatteki içgörüleri ve cömertliğini takdir ettim” ifadelerini kullanmıştı.

Clinton’ın “insani amaçlarla” gittiği seyahatte Lolita Ekspres’te küçük kızlar da vardı. Biri ona masaj yaparken görüntülenmişti.

'AFRİKA'DA KUYUMCU KAPATTILAR'

Clinton'ın ofisi Epstein için yayımladığı açıklamada "Başkan Clinton, Jeffrey Epstein'ın birkaç yıl önce Florida'da itiraf ettiği korkunç suçlar veya yakın zamanda New York'ta kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında hiçbir şey bilmiyor," denilmişti.

Eski başkanın 2002 ve 2003 yıllarında "Jeffrey Epstein'ın uçağıyla toplam dört seyahat" gerçekleştirdiği iddia edilse de uçuş kayıtları bu açıklamyı yalanlamıştı. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi uçuş kayıtlarına göre Clinton 12 kez binmişti. Bu sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor.

Ayrıca Epstein'in 2006 yılında hayır kurumlarından biri aracılığıyla Clinton Vakfı'na 25 bin dolar bağış yaptığı da gündeme gelmişti.

Epstein kurbanlarından biri, Clinton'ın Spacey ve Tucker ile birlikte yaptığı Afrika ziyaretine ilişkin hatırladıklarını anlatmıştı. Sözkonusu kurban, (aşağıda bahsedeceğimiz Davies) "Bizim için bir kuyumcu dükkanını kapatmışlardı ve Chelsea için bir bilezik seçmesine yardım ettim," demişti.

Takvimler 2015 yılını gösterdiğinde, Virginia Roberts Giuffre ortaya çıktı. Giuffre istismarçetesinin kurbanlarından biriydi ve Epstein'a dava açtı. Kurban, 15 yaşındayken Epstein'in kendisini "seks kölesi" olarak işe aldığını belirtti. Kadının ifadesine göre Jeffrey ona Lolita Ekspres, New York, New Mexico, Florida ve ABD Virgin Adaları'ndaki çeşitli mülkünde yıllarca istismarda bulundu. Daily Mail'e verdiği bir röportajda Giuffre, küçücük bir çocukken Jeffrey'nin milyoner arkadaşlarını "eğlendirmesi" için ona ödeme yaptığını söyledi.

Giuffre'nin hedefinde sadece Epstein yoktu. İngiliz kraliyet ailesinin mensubu Prens Andrew ve Harvard Hukuk profesörü Alan Dershowitz de hedefteydi. Her iki adamın da adı , Epstein'ın uçaklarından alınan uçuş kayıtlarında yer alıyordu. Yani onlar da Lolita Ekspresin daimi yolcularındandı.

Giuffre'ye göre bu iki isim de kendisini istismar etmişti.

Prince Andrew, Virginia Giuffre ve Epstein'in sevgili Ghislaine Maxwell

Dershowitz aynı zamanda Epstein'in o dönemki avukatıydı ve uçuş kayıtlarında ismi 11 kez yer aldı. Hukukçu, Epstein kurbanı Giuffre'nin suçlamalarını reddetti; bunların "yalandan ibaret olduğunu" söyledi.

Dershowitz açıklamasında, "Yolcu listelerinde de görüleceği gibi, birkaç kez o uçaktaydım" dedi, kimseyi istismar etmediğini öne sürdü. Dershowitz ayrıca CNN'e, "Kesinlikle uçakta seks yapmadım. Mile High Club üyesi değilim," dedi. "Mile High Club" sözüyle Epstein'in Lolita Ekspresi için yaptığı ima ise soru işareti olarak kaldı.

İddiaya göre Lolita Ekspres'in içinde bir yatak bulunuyordu. Bu yatak, genç kızların istismar edildiği yerlerden biriydi. Bir takım iddialar grupça istismarı gündeme getirdi. Epstein tarafından masör olarak işe alınan ve sık sık hostes olarak uçakta seyahat eden Chauntae Davies de yıllar sonra Inside Edition'a konuştuğunda uçaktaki yatağı doğruladı. Davies, Epstein'a ve arkadaşlarına masaj veya yoga dersi vermek üzere onunla seyahat etmek üzere işe alınan birkaç genç kadından biri olduğunu, ancak onunla hiç birlikte olmadığını söyledi. Davies, "Gittiğim neredeyse her seyahatte etrafımda genç kızlar vardı," dedi.

1997 ve 2005 yılları arasında yapılan seyahatleri ayrıntılı olarak anlatan uçuş kayıtlarında, birçok önemli ismin yanı sıra yanlış yazılmış veya soyadı eksik isimler de yer alıyordu. Bunlar eski ulusal güvenlik danışmanı Sandy Berger, eski Kolombiya cumhurbaşkanı Andrés Pastrana ve Naomi Campbell ve daha nicesi idi.

Boeing 727'nin hala sahibi olup olmadığı belirsiz.