Mart 2005'te Palm Beach polisi, varlıklı bir adamı mercek altına aldı: Jeffrey Epstein. Bu araştırma 14 yaşındaki küçük bir kız çocuğunun "varsıl bir adam masaj karşılığında bana para verdi" sözleriyle başladı. Kısa süre içinde Palm Beach polisi, benzer hikayeye sahip 12 küçük kız çocuğuna daha ulaşmıştı.

Polise konuşan ilk isimler, sadece Epstein'den bahsediyor, bu varlıklı adamın onları başkalarına yönlendirdiği konusuna değinmiyordu. Ta ki, geçtiğimiz aylarda şüpheli bir şekilde ölüp, "intihar etti" denilen kurban Virginia Giuffre ortaya çıkana kadar.

ŞANTAJ AĞI GUIFFRE İLE ORTAYA ÇIKTI

Giuffre'nin ifadeleri dosyayı daha kapsamlı bir hale getirdi. Epstein'in ismi, Maxwell ile birlikte farklı bir şekilde anılmaya başladı, Epstein şantaj ağı kurmuştu.

2015 yılında ifade veren Giuffre, Epstein’in kendisini zengin adamların bulunduğu ortamlara soktuğunu ileri sürdü. Bu isimler arasında Lolita Ekspres'e kimler bindi haberimizde bahsettiğimiz İngiliz kraliyet ailesinden Prens Andrew ve avukat Alan Dershowitz de vardı.

İfadesinde Guiffre, Epstein'in kendisini bu ortamlara sokma sebebinin "sözkonusu insanlara karşı elini güçlendirmek" olduğunu söyledi. Şantaj ağına dair ilk bulgular işte böyle ortaya çıktı.

2016 yılına gelindiği benzer şeyleri anlatan bir isim daha gündeme geldi: Sarah Ransome.

New York Post'a konuştu, "Donald Trump ve Bill Clinton gibi kamuoyunda bilinen isimlerin yer aldığı bazı kayıtların kendisinde bulunduğunu" söyledi. Bununla da kalmadı, uluslararası çapta bir konuya değindi: "Takip ediliyorum, kaçıyorum. Rusya'dan yardım talep ettim, Anonymous isimli hacker grubundan destek aldım."

Fakat bu sözlerinin ardından ne yaşadıysa, Ransome da çark etti, "uydurdum" dedi.

Yazı dizimizin ilk bölümünde bahsetmiştik, Epstein 2008 yılında yargılandığında 13 ay gibi komik bir cezayla paçayı kurtarmıştı. Üstelik bu 13 aylık komik cezasını çekerken, Epstein'e haftanın 6 günü özel ofisinde çalışma izni bile verilmişti.

Daily Beast de bir haberinde bu komik cezanın nedeni olarak da Epstein'in şantaj ağının gücünü dile getirdi. Haber, ismini vermek istemeyen bir kaynağa dayanıyordu; Epstein'in istihbarat bağlarının bu cezada payı olduğundan bahsediliyordu. İddaya göre dönemin Federal Savcısı - daha sonradan Trump'ın ilk dönemindeki Çalışma Bakanı - Alex Acosta, Epstein'in bu baplarını Trump yönetimine söylemişti.

Sadece bu haberler bile derin bir dünya gücünün olayı örtbas etmek için devreye girmeye yetiyordu. Kaldı ki "Hangi istihbarat?" sorusunun cevabı sonradan yanıt bulacaktı.

PEKİ HANGİ İSTİHBARAT?

İşte bu noktada Epstein'in şantaj ağı merak konusu oldu ve kurban Guiffre daha da dikkat çeken bir şey söyledi: "Tüm bunların İsrail istihbaratıyla bağlantılı olduğunu düşünüyorum."

Bu ifadeler uzun süreler "komplo teorisi" olarak anıldı, Epstein miti çok ama çok katmanlı hale gelmeye başladı. Kanıt olmayınca üzerine gelinen kurban Guiffre de "Belki yanlış hatırlıyorum" dedi, konuyu kapattı. Yaklaşık 20 yıl Epstein ve İsrail bağlantısı artık sadece bir mit, dedikoduydu; taa ki Filistinli aktivist grup Handala, e-postaları hackleyene kadar.

Ekim 2024'te Handala, ülkeyi 1999-2001 yılları arasında yöneten eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'a ait 100 binden fazla e-postayı yayımladı. E-postalar, Barak'ın İsrail Savunma Bakanı olarak görevinin sona ermesinden hemen önce başlıyor ve 2013-16 yıllarını kapsıyor. Epstein'in hüküm giymesinden yıllar sonra Wall Street Journal önemli bir iddia ortaya atmıştı. Buna göre Ehud Barak, Epstein'in Florida ve New York'taki malikanelerini 30'dan fazla kez ziyaret etmişti. Bu ziyaretler de 2013 ile 2017arasında gerçekleşmişti.

Zaten 2015 yılında Epstein'in o dönemki asistanı Lesley Groff, Barak'ın eşi Nili Priel Barak'a bir mail atmıştı. Mail'de Epstein'in sonradan ortalığa dökülen meşhur doğum günü kitabı için Barak'ın katkıda bulunmasını istiyorlardı.

Ayrıca e-postalar, Epstein'ın 2015'te Reporty Homeland Security adlı bir güvenlik girişimine yatırım yapmaya başladığı döneme denk geliyor. Reason'ın haberine göre Epstein, o dönem "siyaseti bıraktım" diyen Eski İsrail Başbakanı Barak'ı "gözetleme işleri yapan sektörler için fırsat aramak ve dünya çapında güçlü isimlerle bağlantı kurmak" için kullandı.

Aynı haberde, bu etkili isimler arasında İsrail şirketi Palantir'in kurucusu Peter Thiel, eski İsrail sinyal istihbaratı direktörü ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresinden olduğu açıklanan iki kişi de vardı.

Epstein, Barak'a gönderdiği bir başka e-postada Fransız bankacı ve Edmond de Rothschild Grubu CEO'su Ariane de Rothschild'e atıfta bulunan "rotshchild" adlı bir davetten de bahsetti.

Barak'ın yemeğe katılıp katılmadığı henüz bilinmiyor.

Bu bilgilerin saçılmasıyla, Epstein'in 'sosyetik istismar dosyası' çok daha fazlası, dünya siyasetine müdahale etmekte kullanılan bir şantaj çetesi olduğu anlaşıldı. Ve başrolde de İsrail'in adı geçiyor.

'AFRİKA ÜLKESİNDE POLİS DEVLETİ KURMAK İÇİN İSRAİL'E YARDIM ETTİ'

Sızdırılan e-postalar arasında, Fildişi Sahili'nde 2010 yılında patlak veren siyasi istikrarsızlığı da içeriyor. Buna göre Epstein, Ehud Barak ile Fildişi Sahili'ndeki istikrarsızlığı İsrail lehine çevirecek bazı kritik rollerde oynuyor. Bu gerçeği Drop Site ortaya koydu. Haberde, "emekliye ayrılan" Barak, istikrarsızlığın baş gösterdiği bir dizi ülkelere İsrail'in güvenlik hizmetlerini satmaya başladı.

E-postalarda Epstein, Barak'a şöyle yazmıştı: "İç karışıklık patlak verirken [...] ve iktidardakilerin çaresizliği varken, bu sizin için mükemmel değil mi?"

Barak, "Bir bakıma haklısınız. Ama bunu nakit akışına dönüştürmek kolay değil." diye yanıtlamıştı.

Epstein, Afrika askerleriyle / Doğum günü kitabından.

Haberde Epstein'in Fildişi Sahili telefon ve internet iletişimlerinin izlenmesi planlarının sunulmasına yardımcı olduğu ifade edildi. Bu anlaşmalar 2014 yılında İsrail ile Fildişi Sahili arasında resmi bir güvenlik anlaşmasına dönüştü.

Drop Site, perde arkasında Epstein'in önemli toplantıları koordine ettiğini, 18 Haziran 2012'de, Barak'ın Alassane Ouattara (Fildişi Sahili'nin mevcut Cumhurbaşkanı - 2011'den bu yana) ile görüştüğü gün, Ouattara'nın oğlunun da New York'ta Epstein ile buluştuğunu yazdı. Bundan sadece Üç ay sonra Epstein, Ouattara'nın yeğeni Nina Keita ve ardından Barak ile Regency Hotel'de özel olarak görüştü.

Epstein daha sonra Afrika'ya uçarak Fildişi Sahili, Angola ve Senegal'de mola vermeyi planladı.



YALANIYLA ORTAYA ÇIKAN ESKİ BAŞBAKAN

Ehud Barak, Epstein'in ipliği pazara çıkınca kendisiyle ilgili tüm iddiaları reddetti. Barak, Epstein'in istismar ağından haberdar olmadığını iddia ediyordu. Ancak, sızdırılan mailler pek de öyle söylemiyor.

E-postalar, eski İsrail Başbakanının, Epstein'e yönelik iddialardan, itiraf ettiğinden daha önce haberdar olduğunu ortaya koymuştu. Çünkü, e-postalar, Barak'ın Epstein hakkındaki suçlamalardan defalarca haberdar edildiğini de gösteriyor. 7 Mart 2011'de o dönem Barak'ın asistanı olan Dana Zaidman , The Daily Mail'deki iki makaleye bağlantı veren bir e-postayı (aşağıdaki küpür) iletti. Her iki makalede de Epstein'ı suçlayan Virginia Giuffre'nin iddiaları ayrıntılı olarak ele alınıyor. Mahkeme kayıtlarına göre Giuffre, Barak'ı cinsel saldırıyla da suçlamıştı . Eski başbakan, Guffrie'nin iddialarını defalarca yalanlayarak, iddialarını asılsız olduğunu söylemişti.

Epstein'in en ünlü kurbanlarından olan Guiffre, bu iddiayı "No body's girl" isimli kitabında dile getirmişti. "İyi bilinen bir başbakan" tarafından istismar edildiğinde henüz 18 yaşında olduğunu yazmıştı. Barak'ın sızdırılan maillerinden birinde de Epstein'in Virgin Adaları'ndaki evine giderken güvenlik görevlilerinin ona eşlik etme çalışmasını önlemeye çalıştığı görülüyor.

Barak mailde, "Hala güvenliklerin bizimle adaya gelmemesi için ayarlamaya yapmaya çalışıyorum" diyor.

İsrail'de, 1991-1995 yılları arasında genelkurmay başkanlığı yapan Barak, 1995-1996 yıllarında dışişleri bakanlığı, 1999- 2001 yılları arasında başbakanlık ve 2007- 2012 yıllarında da başbakan yardımcılığı ve savunma bakanlığı görevlerinde bulunmuştu.

Bu mail ve ilişkiler zinciri daha uzayıp gidiyor. Görünen o ki ABD de belgeleri yayımlayacak. Ancak bu belgelerde Trump ve İsrail'e dair bir sansür uygulanacak mı, esas soru bu.

Yazar notu: Dosyamızın bu bölümünü hazırlarken, arşiv sitelerinde uzun zaman geçirdik. Bunun nedeni de ulaşmaya çalıştığımız bilgilerin olduğu bazı haberlerin kaldırılmış olmasıydı.