Aralarında reşit olmayan kız çocuklarının da bulunduğu çok sayıda kişiye cinsel tacizde bulunmak ve seks amaçlı insan kaçakçılığı yapmakla suçlanan Amerikalı milyarder Jeffrey Epstein 2019 yılında New Yorkt'ta tutulduğu hapishanede ölü bulunmuştu.

Bu ölüm birçok soru işaretini ve komplo teorisini de beraberinde getirmişti.

Aralarında ABD Başkanı Donald Trump, Prens Andrew ve eski ABD Başkanı Bill Clinton'ın da bulunduğu çok sayıda nüfuzlu kişiyle yakın ilişkisi olduğu belirtilen Epstein'in New York'taki hücresinde kendini asarak "intihar ettiği" açıklanmıştı. Ancak, Epstein'in kardeşinin otopsi sonrasında yaptığı açıklamalar ve FBI tarafından yayımlanan güvenlik kamerası görüntülerindeki kayıp dakikalar, bu ölümü tartışma konusuna çevirdi. Epstein'in ölümü üzerindeki sis bulutu, 2019'dan bu yana havada asılı kalmayı sürdürüyor.

KARDEŞİ CİNAYET ŞÜPHESİNİ KANITLAMAK İÇİN PATOLOJİST TUTTU

Jeffrey'nin kardeşi Mark Epstein, abisinin ölümü ardından, "hayatından endişe ettiğini" defalarca dile getirdi. Onun aklında tek bir şey vardı, o da abisinin ölümündeki cinayet şüphesi. Mark, kardeşinin ölümünün araştırılması için harekete geçerek, 2019 yılında adli patolog tuttu. Bu özel patolog da komplo teorilerini yeniden alevlendirecek bulgulardan bahsetti: Mevcut kanıtlar, Jeffrey Epstein'ın intihar ettiğine dair bulguyu desteklemiyor.

Mark Epstein'in tuttuğu kişi de "herhangi biri" değil, dünyanın önde gelen adli patologlarından Dr. Michael Baden'di. Baden, Jeffrey Epstein'ın cesedini inceledi ve 11 Ağustos'ta, Epstein'in Metropolitan Cezaevi'nde ölü bulunmasının ertesi günü yapılan otopside hazır bulundu.

Baden, Miami Herald gazetesine verdiği röportajda, Epstein'ın kaldığı hücreyi, kendini asmak için kullandığı iddia edilen materyali ve federal yetkililerin Epstein'in ölüm nedeni ve ölüm şekli hakkında kapsamlı bir soruşturma yürütmediği iddiasını öne sürdü.

Baden, "Cesedi hapishaneden aceleyle çıkardılar, bunu yapmamalıydılar çünkü bu kanıtları yok eder" dedi. Ünlü doktor, Miami Herald'dan hemen sonra, "Fox & Friends" isimli televizyon programına katıldı, Epstein'in cansız bedeni üzerindeki gözlemlerini açıkladı.

'BULGULAR, BOĞULARAK ÖLDÜRÜLMEYLE UYUMLU'

Baden, Jeffrey Epstein'in boynunda birden fazla kırık olduğunu söyledi. Patoloğa göre bu yaralar, kendi asan bir insanda bulunacak bulgulardan ziyade boğulmayla daha uyumluydu.

10 Ağustos'ta ölü bulunan Epstein'ın gırtlağının sol ve sağ tarafında üç kırık olduğunu belirten Baden, şunları söyledi:

"Asılarak yaşamına son verme vakalarında bir kemiğin kırılması hatta birden fazla kemiğin kırılması çok nadirdir. Bu kırıklar intihar amaçlı asılmalarda son derece nadirdir ve cinayet amaçlı boğulmalarda çok daha sık görülebilir"

Patolog ayrıca, Epstein'in gözlerinde kanlanma olduğunu bunun da boğulmalarda daha sık görüldüğünü ekledi.

FBI VİDEO YAYIMLADI, PEKİ YA KAYIP 3 DAKİKA?

2019'da başkanlığının ilk dönemini yapan, Trump Esptein'in gündemden düşmeyen ölümü için kapsamlı soruşturma sözü verdi. Bu sözün ardından, ABD Adalet Bakanlığı ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Epstein'ın ölü bulunmasından önceki gece hapishane hücresini gören kameranın kanıtlarını yayımladı. Bu kayıtların "ham" görüntüler olduğu açıklandı.

Bu video analistler tarafından kapsamlı bir şekilde incelendikten sonra 3 dakikalık bir bölümün "kayıp" olduğu öne sürüldü. WIRED da bu konuyu ele aldı, videonun iki video dosyasından Adobe Premiere Pro kullanılarak birleştirildiği haberini yayımladı.

ABD medyasına göre bu da Adalet Bakanlığı'nın görüntülerin "ham" olduğu yönündeki iddialarını "çürütüyordu."

Analistler, ilk incelemelerde yaklaşık üç dakikalık bir tutarsızlığa işaret etti. ABD’li yetkililer bu boşluğu, güvenlik kamerası sisteminin "her gece 23:58:58 ile 00:00 arasında yaptığı rutin sıfırlamaya" bağladı. Ancak meta veriler daha detaylı incelendiğinde, söz konusu dosyaların 23 Mayıs 2025 tarihinde üç buçuk saatlik bir zaman aralığında birçok kez açılıp yeniden kaydedildiği ortaya çıktı. Dosyanın aynı gün 16:48’de oluşturulduğu ve Doğu Saati'yle 20:16’da son kez değiştirildiği görüldü. Meta veriler ayrıca “MJCOLE~1” şeklinde kısaltılmış bir kullanıcı adına işaret ediyor; tam kimlik ise kayıtlardan net olarak anlaşılamıyor.

🚨EPSTEIN🚨



Newly discovered metadata indicates that 2 minutes and 53 seconds were removed from the DOJ and FBI's “raw" surveillance footage of Jeffrey Epstein's alleged cell.



SOURCE: Wired pic.twitter.com/5v9Lbm21te — Breanna Morello (@BreannaMorello) July 15, 2025

WIRED, her iki dosyanın da “2025-05-22 16-35-21.mp4” ve “2025-05-22 21-12-48.mp4” etiketleriyle kaydedildiğini, İlk videonun toplam süresinin 4 saat 19 dakika 16 saniye olmasına rağmen, yayımlanan versiyonda yalnızca 4 saat 16 dakika 23.368 saniyelik bölüm yer aldığına dikkat çekti. Buna göre, ilk kaydın son yaklaşık 2 dakika 53 saniyesi —tam da meta verilerin işaret ettiği 23:58:58 zaman — kesilmiş durumda. Bu kesinti, dönemin Başsavcısı olan Pam Bondi’nin olası “sistem boşluğu” savından yalnızca milisaniyeler önce gerçekleştiği iddiasını gündeme getirdi. İkinci video ise tam olarak bu noktada başlayarak 00:00:00’dan 06:40:00’a kadar kesintisiz şekilde devam ediyor.

Bu teknik analiz, gizlilik talep eden bağımsız bir araştırmacı tarafından WIRED’a ulaştırılmıştı. WIRED da bağımsız araştırmacının bulgularını 15 yılı aşkın deneyime sahip iki ayrı adli video uzmanına doğrulattı. Her iki uzman da videoların, eksik dakikanın hemen öncesinde kesildiğini ve orijinal kayıttan yaklaşık üç dakikalık görüntünün çıkarıldığını teyit etti. Böylece Epstein’in ölümü etrafındaki soru işaretlerine bir yenisi daha eklenmiş oldu. Ve bu soru işaretleri çözülemedi.