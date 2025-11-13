Tarihin en büyük fuhuş ve pedofili ağını yöneten ve cezaevinde ölen Jeffrey Epstein’ın ilişkileri ve bağlantıları ABD’de Demokratların servis ettiği belgeler ile yeniden gündeme geldi. 20 bin sayfayı bulan belgelerde Epstein’in özellikle ABD Başkanı Trump ile ilişkisini kanıtlayan yazışmalar bulunuyor.

Epstein’in bir yazışmada Trump için ‘havlamayan köpek’ demesi dikkat çekerken, bir başka e mail yazışmasında ise "Çok kötü insanlarla tanıştım. Hiçbiri Trump kadar kötü değildi. Vücudunda tek bir düzgün hücre bile yoktu” ifadelerine yer verdi.

ABD tarihinde görülmemiş bir skandalın baş aktörü olan Epstein’ın adasında düzenlediği partide aralarında ünlü müzisyen, oyuncu, siyasetçi ve iş adamlarının da olduğu çok sayıda ismin katıldığı ve dev fuhuş ve pedofili ağından haberdar oldukları belirtiliyordu.

YENİ YAZIŞMALAR ORTAYA ÇIKTI

Epstein yazışmalarından son olarak korkunç pedofili ağının kurbanı olan çocukların ve ‘müşterilerin’ takibi için ‘çipli ayakkabı’ önerisi çıktı.

Ortaya çıkan bir yazışmada söz konusu öneriyi Epstein’a veren ismin Arap Emirlikleri merkezli lojistik şirketi DP World'ün CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem olduğu öğrenildi.

İşte o yazışma...

Sulayem, 2011 yılında Epstein’a gönderdiği bir e postada GPS entegrasyonlu ayakkabılar sağlama konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Epstein ise yanıt olarak bunun ‘harika bir fikir’ olabileceğini belirtti.

Sulayem’in CEO’su olduğu DP World, kargo lojistiği ve limanlar konusunda dünyanın sayılı şirketleri arasında yer alıyor. Sulayem’in askeri endüstriyel ve istihbarat örgütleri ile derin ilişkileri olduğu belirtiliyor.

DP World CEO'su Sultan Ahmed bin Sulayem

SULAYEM-EPSTEIN İLİŞKİSİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELMİŞTİ

Arap milyarder Sulayem ile büyük skandalın baş aktörü Epstein arasındaki ilişki geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelmişti. ABD basınında 2023 yılında çıkan habere göre, JPMorgan Chase, Epstein ile olan iş ilişkisine dair bir iç soruşturma yaptı. Soruşturma sonrası hazırlanan raporda ise Epstein’in Dubaili milyarder Sulayem’in yanı sıra İngiliz siyasetçi Peter Mandelson gibi çok sayıda üst düzey siyasetçi ve banka yöneticisi ile ilişkiler deşifre edildi.

Rapora göre, Epstein, Mandelson ve Bin Süleyman'ı JP Morgan yöneticisi Jes Staley ve bankayla iş anlaşmaları ve uluslararası açılımlar için bağlantı kurmaya çalıştı.

ABD basınında çıkan haberlere göre DP World'ün CEO'su Bin Sulayem, 2011-2014 yılları arasında Epstein'ın şehir evine birkaç ziyaret planlamıştı .