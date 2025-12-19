ABD'de, reşit olmayan kız çocuklarından ve kadınlardan oluşan istismar ağı oluşturduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in albümünden Microsoft’un kurucu ortağı ABD’li Bill Gates’in de yer aldığı yeni fotoğraflar paylaşıldı.

Gözetim ve Hesap Verebilirlik Komitesinin Demokrat üyelerinin paylaştığı yeni fotoğraflarda dünyanın en zengin insanlarından biri olan milyarder Bill Gates de yer aldı. Fotoğraflarda Gates’in yüzü gizlenmiş bir kadınla birlikte poz verdiği bir kare bulunuyor.

MESAJLARIN YER ALDIĞI EKRAN GÖRÜNTÜSÜ PAYLAŞILDI

Dosyada ayrıca "Belki J için uygun biri çıkabilir" ifadelerinin yer aldığı, insan ticaretiyle ilgili mesajlaşmalara ait bir ekran görüntüsü de yer aldı.

Dosyadaki görseller arasında, Vladimir Nabokov’un Lolita adlı kitabından bir alıntının yer aldığı bir ayağın fotoğrafı da bulunuyor.

UKRAYNA PASAPORTU

Paylaşılan görsellerde Epstein adına düzenlenmiş bir Ukrayna pasaportu da yer alıyor.

İşte o pasaport: