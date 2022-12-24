Kocatepe Camisi'nde binlerce vatandaş cenaze namazında saf tuttu, hoca efendi dedi ki;

-"Er kişi niyetine…"

Er; Erkek,

Er; İşini iyi bilen, yetenekli kimse,

Er; Kahraman, yiğit,

Er; Rütbesiz asker, nefer

Musalla taşında yatan onurlu, şerefli "Korgeneral Vural Avar" idi…

*Musalla taşında unvan olmaz ki,

*Musalla taşında rütbe olmaz ki,

O musalla taşında imam sorar, cemaat, "helallik" verir ki binlerce kişi haklarını helal etti…

Tek bir üniformalı muvazzaf subay ne yazık ki cenaze töreninde yoktu…

-Bu mudur silah arkadaşlığı?

-Bu mudur insanlık?

Yazıklar olsun komutanlarını musalla taşında uğurlamaktan korkanlara…

Peki, 85 yaşında kaburgaları kırık ve Demans hastası olan merhum Vural Avar o musalla taşına yatmadan önce;

-FETÖ'cü savcı ve hâkimlere,

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a,

-AKP'lilere,

-MHP'lilere,

-Ve Anayasa Mahkemesi üyelerine hakkını helal etmeden,

Vatani hizmetini yaptığı Sincan Cezaevinde Allah'ın inayetiyle görevi başında;

-Şehit oldu…

Mekanı Cennet ruhu şad olsun…

Değerli okurlarım,

Emekli Korgeneral Vural Avar ve 13 generali kurdukları kumpas ile 28 Şubat Davası'nda AKP iktidarının desteği ile ömür boyu hapse mahkûm eden FETÖ'cüler oldu.

-FETÖ'cü 16 savcı, 14 hâkim, 12 polis, 3 TÜBİTAK bilirkişisi, 12 asker olmak üzere 57 kişi ihraç edildiler. Kimi kaçak, kimi hapiste…

FETÖ'cülerle AKP'lilerin iş birliği ile açtıkları ve destekledikleri 28 Şubat Davası;

-Hukuki değil siyasi olarak sonuçlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin; vatan savunmasında, terörle, cemaat ve tarikatlara karşı yürüttükleri mücadelede adları asla unutulmayacak yaşları 75'in üzerinde olan kahraman, şerefli 14 general "müebbet" hapse mahkûm edildi…

Rütbeleri "General" olsa ne olur, "Er" olsa ne olur?

Merhum Korgeneral Vural Avar'ın muhterem eşi emekli Albay Tuna Avar'ı taziye için aradım gözyaşları içinde şunları söyledi;

"Türk ordusunun onurlu bir insanını, Vural'ımı katlettiler. 11 Aralık evlenme yıl dönümümüz için gittiğim ziyarette hastalıkları için tahliye konusunu konuşurken aşkım, bir tanem dedi ki;

-Ne sağlık nedeniyle tahliyemi ne de cumhurbaşkanı tarafından affedilmemi asla istemiyorum.

-Ben Anayasa Mahkemesi'nden çıkacak hak ihlali kararı sonucunda yargılanıp beraat etmek istiyorum.

-31 Aralık Vural'ımın doğum günüydü, 86 yaşına girecekti.

-Demokrasi için vatan için şehit oldu.

-Hayat arkadaşı, yoldaşı, aşkı olarak vefatında yanında olamadığımdan dolayı çok üzgünüm çok…" (Ağlayarak)

Değerli okurlarım,

-Çevik Bir Paşa, Demans ve Alzheimer hastası oldu sağlık nedeniyle tahliye edildi,

-Aydan Erol Paşa ağız kanseri oldu sağlık nedeniyle tahliye edildi,

-Çetin Saner Paşa, ağır kalp hastası oldu sağlık nedeniyle tahliye edildi…

Vural Avar neden sağlık nedeniyle tahliye edilmedi?

Hangi doktor kendisine "sağlam" raporu verdi?

Komutanların avukatları ömür boyu mahkûmiyet kararı açıklanır açıklanmaz 493 gün önce, gün içinde Anayasa Mahkemesi'ne, "Hak ihlali" gerekçesi ile başvurularda bulundular…

Neredeyse 2 yıl olacak AYM hâlâ dosyalar hakkında karar vermedi, veremedi…

-Neden?

Ve yaşları itibarı ile ömür boyu hapse mahkûm 10 generalin de cezaevinde şehit olmaları mı bekleniyor?

Kırmızı ışıkta geçenin hak ihlali mi önemli?

Yoksa, yaşam hakkı ihlal edilen ve yaşları 75'in üzerinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin FETÖ'cüler tarafından kumpas mağduru edilen kahramanlarının dosyası mı önemli?

Hak yemek günahtır, günah…

"Cebir ve şiddet kullanarak hükümeti düşürme" imiş suçları…

Darbe yapacak generaller tankları Etimesgut'tan Akıncı Üssü'ne mi gönderir?

Yoksa Cumhurbaşkanlığına, başbakanlığa, Meclis'e mi gönderir?

Dava sırasında belgeleri ile açıklandı ki;

-50 yıldır süren zorunlu NATO tatbikatının parçasıdır tankların yürüyüşü.

Dava sırasında belgelerle açıklandı ki;

-Tankların Ankara-İstanbul yolu güzergahı köprü yapımı nedeniyle değişti…

Dava sırasında belgelerle açıklandı ki;

-Sahte CD'leri ve belgeleri FETÖ'cüler üretti.

Dava sırasında tanıklar açıkladı ki;

-Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın Refah Yol iktidarını koalisyon ortağı Doğru Yol Partisi'nin tavrı sonlandırdı…

Değerli okurlarım,

28 Şubat Generalleri neden hedef oldu?

O dönemin Star TV Ankara Temsilcisi olarak gerek merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın medya sohbetlerinin, gerek Genelkurmay brifinglerinin tanığıyım.

28 Şubat Generallerinin hedefi;

-Fethullah Gülen idi, okulları, yurtları idi, yasa dışı cemaat ve tarikatların yapıları, okulları, yurtları idi…

Özetle laik demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti devletini de çocuklarını da bu örgütlerin zehirlemelerinden kurtarmaktı amaçları…

-Bugün de aynı konular gündemde değil mi?

Merhum Başbakan Erbakan ve bakanları Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel başkanlığındaki Millî Güvenlik Kurulu'nda kararı imzaladılar.

Komutanlar, "Cebir ve Şiddet" kullanarak mı imzalattılar başbakan ve bakanlara?

AKP iktidarı;

Cemaat, tarikat ve FETÖ'cülere destek vererek oylarını almak için 28 Şubat kumpas davasını destekledi.

-Şerefli komutanlar FETÖ'cü savcı ve hâkimler tarafından kurban edildi…

Yazıklar olsun, daha başka ne diyeyim sizlere…

AYM Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'a sesleniyorum;

-Belki yarın belki yarından da yakın, 28 Şubat mağdurlarının dosyalarını tarafsızlıkla acilen inceleyin haksızlığa, hukuksuzluğa karşı çıkın lütfen.