Eray Yazgan Fenerbahçe taraftarının meşaleleri nasıl soktuğunu anlattı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eray Yazgan Fenerbahçe taraftarının meşaleleri nasıl soktuğunu anlattı

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan Fenerbahçe taraftarının RAMS Park'a meşaleleri nasıl soktuğunu anlattı.

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmamıştı. RAMS Park'ta oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran Fenerbahçe taraftarları ikinci yarıda yaktıkları meşaleleri sarı kırmızılı tribünlere fırlatmış spor savcısı meşale atan 5 Fenerbahçe taraftarına soruşturma açmıştı.

"VÜCUTLARININ BİRTAKIM YERLERİNDE SOKMUŞLAR"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise sarı lacivertlilerin stadyuma meşaleleri nasıl soktuğunu anlattı. Yazgan "Fenerbahçelilerin meşaleleri stadyuma nasıl soktukları sonradan ortaya çıktı. Bu detaya girmek istemiyorum. Emniyet kayıtlarında var. Vücutlarının birtakım yerlerinde sokmuşlar." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Galatasaray, Alanyaspor hazırlıklarını tamamladı
Trabzonspor - Hatayspor 0 - 0
Trabzonspor - Hatayspor 0 - 0
Gaziantep'te deprem (8 Mart 2025)
Gaziantep'te deprem (8 Mart 2025)
Galatasaray Daikin derbide Beşiktaş'a set vermedi
Galatasaray Daikin derbide Beşiktaş'a set vermedi
İlhan Palut "Biz de dahil kimseye rahat yok"
İlhan Palut "Biz de dahil kimseye rahat yok"