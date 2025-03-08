Eray Yazgan Fenerbahçe taraftarının meşaleleri nasıl soktuğunu anlattı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde gol sesi çıkmamıştı. RAMS Park'ta oynanan maçta kendilerine ayrılan deplasman tribününü dolduran Fenerbahçe taraftarları ikinci yarıda yaktıkları meşaleleri sarı kırmızılı tribünlere fırlatmış spor savcısı meşale atan 5 Fenerbahçe taraftarına soruşturma açmıştı.

"VÜCUTLARININ BİRTAKIM YERLERİNDE SOKMUŞLAR"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan ise sarı lacivertlilerin stadyuma meşaleleri nasıl soktuğunu anlattı. Yazgan "Fenerbahçelilerin meşaleleri stadyuma nasıl soktukları sonradan ortaya çıktı. Bu detaya girmek istemiyorum. Emniyet kayıtlarında var. Vücutlarının birtakım yerlerinde sokmuşlar." ifadelerini kullandı.