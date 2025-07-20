Erbaa D-100 karayolunda feci kaza!

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa D-100 karayolunda feci kaza!

Tokat Erbaa D-100 karayolunda otomobil refüje çarpıp, aydınlatma direğinde durabildi.

Bayram KALE - TOKAT / YENİÇAĞ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

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Erbaa istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan F.N. yönetimindeki 60 ALL 278 plakalı otomobil, D100 Karayolu Erdoğan Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.

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Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen Erbaa İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralı F.N., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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