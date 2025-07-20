Erbaa D-100 karayolunda feci kaza!

Bayram KALE - TOKAT / YENİÇAĞ
Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Erbaa istikametinden Niksar yönüne seyir halinde olan F.N. yönetimindeki 60 ALL 278 plakalı otomobil, D100 Karayolu Erdoğan Bulvarı üzerinde kontrolden çıkarak önce orta refüje, ardından aydınlatma direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen Erbaa İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Yaralı F.N., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.