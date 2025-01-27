Erbaa’da "horoz dövüşü" baskını: 29.850TL ceza kesildi

Tokat /Bayram Kale

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir arazide "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında ekipler, 5 kişiye 29.850lira ceza kesti. Ekipler, dövüştürülen 10 horozu İlçe Emniyet Müdürlüğünde muhafaza altına aldı.

Horoz dövüştürmek ve kumar oynamaktan 29.850 lira idari para cezası kesilen şüphelilerden biri hakkında ayrıca "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. El konulan 10 horoz , Erbaa Belediyesi Hayvan barınağında teslim etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.