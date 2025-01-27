Erbaa’da "horoz dövüşü" baskını: 29.850TL ceza kesildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa’da "horoz dövüşü" baskını: 29.850TL ceza kesildi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde "horoz dövüşü" yaptırdığı belirlenen 5 kişiye 29.850TLceza uygulanırken 1 kişiye yer temin etmekten adli işlem başlatıldı.

Tokat /Bayram Kale

Erbaa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erbaa D-100 karayolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir arazide "horoz dövüşü" üzerinden bahis oynatıldığı ihbarı üzerine yapılan baskında ekipler, 5 kişiye 29.850lira ceza kesti. Ekipler, dövüştürülen 10 horozu İlçe Emniyet Müdürlüğünde muhafaza altına aldı.

whatsapp-gorsel-2025-01-27-saat-18-12-33-403612c5.jpg

Horoz dövüştürmek ve kumar oynamaktan 29.850 lira idari para cezası kesilen şüphelilerden biri hakkında ayrıca "Kumar oynanması için yer ve imkân sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. El konulan 10 horoz , Erbaa Belediyesi Hayvan barınağında teslim etti.

whatsapp-gorsel-2025-01-27-saat-18-12-33-51879fc4.jpg

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Haberler
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi transferi için konuştu
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gözdesi transferi için konuştu
Kanye West dünyanın en zengin sanatçısı oldu! ABD'li ünlü rapçinin serveti 19 ülkeden daha fazla...
Kanye West dünyanın en zengin sanatçısı oldu! ABD'li ünlü rapçinin serveti 19 ülkeden daha fazla...
2011 yılında başlayan Uşak çevreyolunun kalan 7 kilometesi ne zaman bitecek?
2011 yılında başlayan Uşak çevreyolunun kalan 7 kilometesi ne zaman bitecek?
Eşini bıçakla yaralayıp, yaşamına son verdi
Eşini bıçakla yaralayıp, yaşamına son verdi
Maestro ve Deniz için dört büyükler sırada
Maestro ve Deniz için dört büyükler sırada