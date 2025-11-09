YENİÇAĞ - Tokat / Bayram Kale

Tokat İl Jandarma Komutanlığınca, Tokat’ın Erbaa ilçesi Tepe Kışla Barajı’nda iki şüpheli şahsın kaçak avcılık yaptığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri ile Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından bölgede gerçekleştirilen devriye faaliyeti sonucunda, şüphelilerin motorsuz botla 135 metre uzunluğunda kaçak balık ağı serdikleri tespit edildi.

Ele geçirilen 135 metre ağ ve bot, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüphelilere toplam 64.000 TL idari para cezası uygulandı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı, çevre ve doğal yaşamın korunması amacıyla yürütülen denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirterek, vatandaşların doğa ve çevreyi koruma konusunda duyarlı olmaları çağrısında bulundu.