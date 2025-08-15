Erbaa’da 4 milyon TL değerinde hibeyle alınan traktörler orman köylülerinin hizmetine sunuldu

BAYRAM KALE / TOKAT

Tokat’ın Erbaa ilçesinde ORKÖY Kredisi kapsamında yüzde 20 hibeyle alınan 4 traktör faizsiz kredi desteğiyle köylülere teslim edildi.

Erbaa ilçesinde, Orman Köylülerini Kalkındırma Projesi (ORKÖY) kapsamında orman köylülerine sağlanan destekler devam ediyor. Yüzde 20 hibeli, 7 yıl 0 faiz geri ödemeli kredi imkanıyla alınan 4 traktör için Erbaa Orman İşletme Müdürlüğünde tören düzenlendi. Erbaa Orman İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen teslim törenine Amasya Orman Bölge Müdürü Ferdi Özer, orman işletme şefleri ve traktör hibesi alan Hacı Ali köyünden Ömer Yılmaz ,Usta Mehmet köyünden Mustafa Akın, Ortaköy Ahmet Baki ve Ezebağı köyünden Mecit Pak aldı. Törende, orman üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere traktör sahiplerine anahtarları takdim edildi. Törende, orman üretim faaliyetlerinde kullanılmak üzere traktör traktörlerin anahtarları takdim edildi. Proje kapsamında her hak sahibine 1 milyon TL tutarında destek sağlandı. Bu desteğin 200 bin TL’si hibe olarak verilirken, kalan 800 bin TL’lik kısmın ise 7 yıl vadeli ve 0 faizli kredi ile geri ödeneceği belirtildi. Desteklerin, orman köylülerinin tarımsal üretim ve orman işçiliğinde daha verimli ve modern koşullarda çalışmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Yetkililer, ORKÖY projelerinin yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, aynı zamanda kırsal bölgelerde istihdamın sürdürülmesine de önemli katkı sunduğunu vurguladı.