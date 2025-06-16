Erbaa’da ekmek rekabeti sona erdi: Fiyatlar 10 TL’ye çıktı

Tokat / Bayram Kale - Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir süredir devam eden ekmekteki fiyat rekabeti sona erdi. Fiyatı zaman zaman 4 ila 5 TL’ye kadar düşen 200 gramlık ekmek, uzun süredir uygulanan 8 TL’lik tarifeden sonra, yapılan son zamla birlikte 10 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli olurken, fırıncılar artan un, maya, enerji ve işçilik giderlerini zam kararının ana gerekçesi olarak gösterdi. İlçedeki bazı fırınlar arasında yaşanan fiyat rekabeti de böylece sona erdi ve ekmek yeniden “normal fiyatına” çekilmiş oldu.

Zam haberi Erbaalı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde öğrenildi. Kimi vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken, fırıncılar ise maliyet baskısı nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu savundu.