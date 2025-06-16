Erbaa’da ekmek rekabeti sona erdi: Fiyatlar 10 TL’ye çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa’da ekmek rekabeti sona erdi: Fiyatlar 10 TL’ye çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir süredir devam eden ekmekteki fiyat rekabeti sona erdi.

Tokat / Bayram Kale - Yeniçağ

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir süredir devam eden ekmekteki fiyat rekabeti sona erdi. Fiyatı zaman zaman 4 ila 5 TL’ye kadar düşen 200 gramlık ekmek, uzun süredir uygulanan 8 TL’lik tarifeden sonra, yapılan son zamla birlikte 10 TL’ye yükseldi.

Yeni fiyat bugünden itibaren geçerli olurken, fırıncılar artan un, maya, enerji ve işçilik giderlerini zam kararının ana gerekçesi olarak gösterdi. İlçedeki bazı fırınlar arasında yaşanan fiyat rekabeti de böylece sona erdi ve ekmek yeniden “normal fiyatına” çekilmiş oldu.

Zam haberi Erbaalı vatandaşlar tarafından sabah saatlerinde öğrenildi. Kimi vatandaşlar fiyat artışına tepki gösterirken, fırıncılar ise maliyet baskısı nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu savundu.

Son Haberler
Kyle Walker transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Kyle Walker transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı
Trump ve ailesi bu sektöre de el attı
Trump ve ailesi bu sektöre de el attı
CHP’den Binali Yıldırım’ın 2019'daki adaylık süreci ile ilgili çarpıcı iddia!
CHP’den Binali Yıldırım’ın 2019'daki adaylık süreci ile ilgili çarpıcı iddia!
Kaldırımlar yandaşa peşkeş: Esenler'de yayaya yer yok...
Kaldırımlar yandaşa peşkeş: Esenler'de yayaya yer yok...
Suriye hava sahası geçici olarak kapatıldı
Suriye hava sahası geçici olarak kapatıldı