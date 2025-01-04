Erbaa'da feci kaza: 4 yaralı

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa'da feci kaza: 4 yaralı

Tokat Erbaa'da zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat /Bayram Kale

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, D-100 Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 4 kişi yaralandı. Olay, otogar istikametinden Sanayi istikametine gitmekte olan 60 FK 312 plakalı aracın sürücüsü Abdullah Serkan Demirel'in Özgür Petrol yan yoldan çıkan Burak Aydın'ın 60 AFC 150 plakalı otomobiline arkadan çarpması sonucu meydana geldi.

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KAZANIN ARDINDAN YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle 60 AFC 150 plakalı araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Ağır yaralanan Efraim Kavak Berkay Şahin ile birlikte toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden Erbaa Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından araçlardan sıkıştıkları yerden uzun uğraşlar sonucu çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA POLİS VE KURTARICI EKİP SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda polis ve kurtarıcı ekip sevk edildi. Polis, kazanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik şeridi ile kapatarak, olayla ilgili incelemelere başladı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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D-100 Karayolu'nda Trafik Aksamaları: Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda bir süre trafik aksadı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

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