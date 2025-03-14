Erbaa’da silah ve mühimmat kaçakçılığına darbe

Bayram Kale /Tokat

Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

OPERASYONDA ÇOK SAYIDA SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü operasyonda, 11 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 13 adet tabanca şarjörü ve 54 adet tabanca mühimmatı ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında adli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK

Tokat İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri, silah ve mühimmat kaçakçılığına karşı operasyonların aralıksız sürdürüleceğini belirterek, halkın güvenliğini tehdit eden bu tür yasa dışı faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

