Erbaa’da süs havuzunda neşeli anlar

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa’da süs havuzunda neşeli anlar

Tokat’ta, sıcak havadan bunalan bir sokak köpeğinin süs havuzunda serinleme anları renkli görüntülere sahne oldu.

Tokat / Bayram Kale

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, sıcak havadan bunalan bir sokak köpeğinin süs havuzunda serinleme anları renkli görüntülere sahne oldu. O anlar, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, Erbaa’nın Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan süs havuzunda gerçekleşti. Sıcak havanın etkisiyle serinlemek isteyen sevimli köpek, havuzun içindeki fiskiyelerin önüne kendini bırakarak suyla oynamaya başladı. Suların yükselmesiyle birlikte keyfi daha da artan köpeğin neşeli halleri, çevredekilere gülümseten anlar yaşattı.

Havuzun içinde dönenip fiskiyelerin altına giren köpeğin rahat tavırları, izleyenlerin ilgisini çekerken, birçok vatandaş o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

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