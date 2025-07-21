Erbaa’da tatlı sürpriz: Ekmek arası dondurma güldürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde sıra dışı ve keyifli bir an yaşandı. İlçenin sevilen dondurmacılarından biri, her gün uğrayan sadık müşterisi Gökhan Sözal’a bu kez farklı bir ikram hazırladı: Ekmek arası dondurma.

Bayram KALE - TOKAT / YENİÇAĞ

Dondurmacının küçük ama tatlı sürprizi karşısında şaşıran Gökhan Sözal, “İlk başta şaka sandım ama gerçekten güzel olmuş. Ekmekle dondurma gayet uyumluymuş!” diyerek tebessüm etti. Dondurmacı ise “Gökhan Bey artık ailemizden biri gibi, bugün de ona farklı bir şey yapmak istedik” dedi.

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İkili arasında geçen samimi diyalog çevredeki müşterilerin de yüzünü güldürdü. Erbaa’nın sıcak yaz günlerinde bu tatlı sürpriz hem serinletti, hem gülümsetti.

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Sıradışı lezzet arayanlar için belki de yeni bir trendin ilk adımı atıldı: Ekmek arası dondurma.

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