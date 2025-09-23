Erbaa’da tehlikeli motosiklet şovu: 42 bin 750 tl ceza!

YENİÇAĞ - Tokat / Bayram Kale

Tokat’ın Erbaa ilçesinde D-100 Karayolu üzerinde plakasız ve kasksız motosiklet kullanan sürücü, yaptığı akrobatik hareketlerle hem kendi canını hem de diğer sürücülerin güvenliğini hiçe saydı.

Ellerini gidondan tamamen çekerek motosikletin üzerine yatan sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

42.750 TL Trafik Cezası

Erbaa Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun;

• Sürücü belgesiz araç kullanmak (36/3-a)

• Trafik güvenliğini ihlal etmek (47/1-d)

• Akrobatik hareketler yapmak (66)

• Trafikte tedbirsiz ve saygısız davranmak (73/a)

• Kask takmamak (78/1-b)

• Abartı egzoz (32/3)

• Plakasız araç kullanmak (21/1)

maddelerinden toplam 42 bin 750 TL trafik idari para cezası uyguladı.

Yetkililer, benzer tehlikeli hareketlerin ağır sonuçlar doğurabileceğini hatırlatarak sürücüleri kurallara uymaya davet etti.