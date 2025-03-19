Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı

Tokat /Bayram Kale

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Milli servetimiz olan bu parklarımıza sahip çıkmalıyız. Yazık, günahtır.” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, İmbat Deresi ve Erek Mahallesi Yonca Sokak’taki çocuk parklarında da benzer şekilde spor aletlerinin yakıldığı bildirildi.

Bu tür saldırılar, sadece parkların fiziksel zarar görmesine neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal huzuru da zedeliyor. Erbaa’nın geleceği için büyük önem taşıyan bu parkların korunması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, vatandaşları bu değerlere sahip çıkmaya çağırdı.

Erbaa’da çocukların güvenle oyun oynayabileceği bu alanları hep birlikte koruyarak, geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Korunması gerektiği her ne kadar emniyet güçleri ve biz takip takibini yapıyoruz fakat tüm vatandaşımızı sahip çıkmaya çağırdı.