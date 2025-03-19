Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı

Kaynak: Haber Merkezi
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı

Erbaa Belediyesi’nin çocuklar için kurmuş olduğu oyun parklarında son günlerde üzücü bir olay yaşandı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, parkta bulunan spor aletleri ve oturma sandalyeleri ateşe verildi. Bu tür eylemler, hem şehre hem de toplumsal değerlere büyük zarar veriyor.

Tokat /Bayram Kale

Erbaa Belediyesi Zabıta Müdürü Dinçer Çağlayan, olayla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Milli servetimiz olan bu parklarımıza sahip çıkmalıyız. Yazık, günahtır.” diyerek tepkisini dile getirdi. Ayrıca, İmbat Deresi ve Erek Mahallesi Yonca Sokak’taki çocuk parklarında da benzer şekilde spor aletlerinin yakıldığı bildirildi.

whatsapp-gorsel-2025-03-19-saat-18-04-02-fe646980.jpg

Bu tür saldırılar, sadece parkların fiziksel zarar görmesine neden olmakla kalmayıp, aynı zamanda toplumsal huzuru da zedeliyor. Erbaa’nın geleceği için büyük önem taşıyan bu parkların korunması gerektiğini vurgulayan Çağlayan, vatandaşları bu değerlere sahip çıkmaya çağırdı.

whatsapp-gorsel-2025-03-19-saat-18-04-01-143a082e.jpg

Erbaa’da çocukların güvenle oyun oynayabileceği bu alanları hep birlikte koruyarak, geleceğimize sahip çıkmamız gerekiyor. Korunması gerektiği her ne kadar emniyet güçleri ve biz takip takibini yapıyoruz fakat tüm vatandaşımızı sahip çıkmaya çağırdı.

Son Haberler
İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı
İmamoğlu gözaltındayken Erdoğan'ın ne yaptığı ortaya çıktı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı
Şansal Büyüka Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu etkileyen iki ismi açıkladı
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı
Erbaa’daki çocuk oyun parklarına çirkin saldırı
Antalya'da kar yağışı
Antalya'da kar yağışı
Reynmen'den İmamoğlu gözaltı kararına sert tepki
Reynmen'den İmamoğlu gözaltı kararına sert tepki