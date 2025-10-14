Yeni çözüm sürecinde, İmralı canisi Öcalan krizi sürüyor.

Geçtiğimiz günlerde komisyon görüşmeleri devam ederken, DEM Parti'nin grup toplantısında PKK lideri Abdullah Öcalan hakkında slogan atılması büyük tepkilere neden olmuştu.

DEM Parti'nin Öcalan'a yönelik talepleri de gündemi bir hayli meşgul etmişti.

Bu kez İmralı sürecine yönelik tepki, Eski Cumhur İttifakı ve Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan'dan geldi.

"MADEM ÖCALAN MECLİS’E GELEMİYOR..."

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün. Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin" dedi.

"ÖCALAN’LA BAŞ BAŞA GÖRÜŞSÜN"

Fatih Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bilindiği üzere milletimize büyük acılar yaşatan terör sorununun çözülmesi için TBMM’de Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu oluşturuldu. Bu komisyondan bir heyetin İmralı’ya giderek Abdullah Öcalan’la görüşmesi konusu ise uzun zamandır gündemi meşgul ediyor. Biz Yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki; TBMM’yi temsil eden bu komisyonun İmralı’ya gitmesi doğru değildir. Eğer Abdullah Öcalan’la bir görüşme yapılacaksa bunu bizzat Sayın Devlet Bahçeli yapsın. Sayın Bahçeli bütün bu süreci başlatan ve Öcalan’la görüşülmesi gerektiğini ifade eden, Öcalan’ın görüşleri çok önemlidir diyen bir kimse olarak İmralı’ya gitsin ve Öcalan’la baş başa görüşsün. Madem Öcalan Meclis’e gelemiyor, o zaman onu Meclis’e davet eden Sayın Bahçeli İmralı’ya onun yanına gitsin. Sonrasında da kendisi gelip komisyonu bilgilendirsin."