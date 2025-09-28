Erbakan rakamları paylaştı, sonuca sitem etti! 'Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk'

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin İskenderun Teknik Üniversitesi Mustafa Yazıcı Konservatuvar Salonu’nda düzenlenen Hatay 3. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmada, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkenin en önemli sorunlarından birinin adalet ve çifte standart olduğunu belirten Erbakan, şunları söyledi:

‘Türkiye’de en önemli sorunlarımızdan bir tanesi adalet sorunudur. Bugün Avrupa’nın, dünyanın en büyük adalet saraylarını inşa ediyoruz, milyonlarca dolar harcıyoruz. Gerçekten de adalet sarayları noktasında Avrupa bizi kıskanıyor, Amerika bizi kıskanıyor ama gelin görün ki bu adalet saraylarının içinde adaletin A’sından bile eser yok. Muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor, adamına göre kararlar veriliyor.

İşte bir AK Partili belediye başkanı hakkında 98 tane dosya savcılıklara verilmiş, 98 dosyanın 98'ine de takipsizlik verilirken diğer taraftan muhalefet partili belediye başkanlarının her gün bir tanesi alınıp hapse atılıyor. Neden adamına göre hukuk uygulanıyor? Neden muhalefete ayrı hukuk, iktidara ayrı hukuk uygulanıyor? Biz kimsenin tarafı değiliz, biz adaletin tarafıyız. Çifte standarda karşıyız ve hukukun, adaletin olması gerektiği gibi uygulanması gerektiğini ifade ediyoruz.”

“AK PARTİ DÖNEMİNDE MİLLETİN BANKALARA BORCU 1000 MİSLİ ARTTI”

AK Parti iktidarında ekonomik çöküşün tam gaz devam ettiğini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri takip ettiğimiz vatandaşın banka borçları 5 trilyon TL’ye ulaştı. 5 trilyon TL, 86 milyon vatandaşın bankaya olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları… AK Parti iktidara geldiğinde bu borç 6,6 milyar TL idi. 6,6 milyar TL’den 5 trilyon TL’ye gelmiş. Bu neredeyse bin misli artmış. Bu rakam tek başına yeter. Başka ekonomi ile ilgili bir şey anlatmaya da gerek yok. Bir halkın bir toplumun gelir seviyesi yeterli olsa, maddi durumu yerinde olsa bankalara olan borcu 23 senede bin misli artar mı Allah aşkına? İşte Türkiye’nin hali. Bir senede yüzde 47 artıyor bankalara olan borç. Bu borçları millet yapıyor. Peki geri ödeyebiliyor mu, hayır ödeyemiyor.

Diğer bir rekor da icra dosyaları 25 milyona ulaşmış. Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan sosyal yardımlar 4 milyon 262 bin haneye ulaştı. Bu rakam aileleriyle birlikte 20 milyon insan yapar. Bir Afrika ülkesinden bahsediyor gibiyiz. Yoksulluğun bir diğer göstergesi de Alo 144 Sosyal Yardım Hattı'na yapılan başvuruların her gün rekor kırmasıdır. Günlük başvurular 17 binle rekora koşuyor, aylık başvurular da yaklaşık 400 bin olmuş. Adeta millet SOS veriyor Türkiye yanıyor, millet yanıyor, Milli Görüş’ü arıyor."

“DAR GELİRLİLERİN ÇOCUĞUNUN CANI İSTEDİĞİNDE KİRAZ ALABİLDİĞİ BİR TÜRKİYE’Yİ İNŞA EDECEĞİZ”

İşçi, memur ve emekli maaşlarının yaşamaya yeter seviyede olduğu bir Türkiye’yi hayata geçireceğiz. Dar gelirlilerin, sabit ücretlilerin çocuğunun canı çektiği zaman kiraz almaktan aciz olmadığı bir Türkiye’yi, çocuğunun canı çektiği zaman muz almaktan aciz olmadığı bir Türkiye’yi hayata geçireceğiz. Emeklilerin torununun sünnet düğününe giderken çeyrek altın almaktan aciz olmadığı bir Türkiye… İşsizlik problemini çözmüş, adaletli gelir ve servet dağılımı sağlanmış bir Türkiye… Adaletli bir vergi sisteminin olduğu, bugün olduğu gibi zenginden az fakirden çok vergi alan değil adil bir vergi sisteminin olduğu, haksız vergilerin ortadan kaldırıldığı bir Türkiye’yi hayata geçireceğiz. Faiz mikrobundan kurtarılmış bir ekonomik hayat ve çiftçiye, KOBİ’ye, sanayiciye, girişimciye tam devlet desteği sağlanmış bir Türkiye olacak."

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan’ın da konuşma yaptığı kongrede mevcut İl Başkanı Yusuf Yener yeniden seçildi.