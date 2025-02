Erbakan’dan sonra 2’nci aday kadın oldu

Merkez Parti Genel Başkanı Prof. Dr. Pelin Gündeş Bakır, Yeniçağ TV’de Kırmızı Koltuk programında konuğum oldu.

Soru: Her parti ülkeyi idare etmek ister erken seçim için ne diyeceksiniz? Cumhurbaşkanı adayı olacak mısınız?

Bakır: Tabii şöyle hem İstanbul Teknik Üniversitesi'nde yüksek inşaat mühendisliği profesörüyüm hem de Londra Üniversitesi mezunu bir hukukçuyum.

Bu profilde bir siyasetçi Türkiye'de pek yok yani bunu gerçekleri konuşmak zorundayız.

2024 yılında Avrupa'nın en büyük Yaşam Boyu Başarı bilim ödülü şahsıma tevdi edildi.

2009'da FABT üstün başarı ödüllü bana verildi.

2005 yılında daha çok gençken ‘Who is Who in the World’ kataloğuna özgeçmişim alındı

Francis Bacon’ın dediği gibi “bilgi güçtür” böyle bir profil eğer Cumhurbaşkanı olsa Türkiye gerçekten güllük gülistanlık olur.

Soru: Ama önce aday olmanız lazım değil mi?

Bakır: Şöyle düşünüyorum o günkü şartlarda değerlendiririm.

Soru: Nasıl şartlar? Diğer partilerle ittifak düşünür müsünüz?

Bakır: Biz Merkez sağı da merkez solu da içine alacak şekilde tek Merkez Partiyiz. İttifaklara açığız ama bu bir partinin içine girmek şeklinde olmayacak.

Soru: Cumhurbaşkanı adayı mısınız?

Bakır: Cumhurbaşkanı adayıyım. Bakacağım durumlara, ülke için en iyi kimse benden daha iyi biri çıkarsa aday olmam. Şahsını düşünen bir insan değilim.

Soru: Size rakip cumhurbaşkanı adayı var mı? Mesela Sayın Erdoğan'ı kendinize rakip görür müsünüz?

Bakır: Şöyle söyleyeyim şimdi siz manşet atarsınız Erdoğan'ı kendime rakip görmüyorum

Soru: Rakibiniz kim? Fatih Erbakan mı Yavaş mı İmamoğlu mu zamanında yapılacak seçimde Erdoğan mı?

Bakır: Erbakan'ı kendime rakip görmüyorum. Çünkü bir insanın babası genel başkan diye ondan sonra partiyi babadan devralmasına prensip olarak çok karşıyım çok önemli bir başarı hikayesi olmadıkça.

Soru: Ekrem İmamoğlu'nu rakip görür müsünüz ?

Bakır: İmamoğlu’nu rakip olarak görmüyorum.

Soru: Mansur Yavaş’ı rakip görüyor musunuz?

Bakır: Mansur Bey'i rakip değil sevdiğim bir abim olarak görürüm.

Soru: Evet ama bir yarışa girerseniz.

Bakır: Mansur beyle yarışa gireceğimizi düşünmüyorum. Sevdiğim insanlara rakip olmam, rakip olarak görmem.

Mansur başkan aday olursa ben aday olmam onu destekleriz. Mansur Bey aday olmazsa benim adaylığım kesindir

Soru: Siyasiler tutuklanıyor. AKP'yi eleştirmekten korkar mısınız?

Bakır: Ben de korku olsa herhalde bir kadın olarak bir muhalefet partisine genel başkan olmaya kalkmaz, iktidar partisinde dururdum.

Bakın bende korku duygusu yok ama ben ölçülü bir insanım partime zarar verecek bir şekilde konuşmada bulunmayacağım seçime kadar.

Türkiye'yi AK Parti'den çok daha iyi yöneteceğimi biliyorum.

Soru: Merkez Parti Genel Başkanı olarak vatandaşlara ne mesaj vereceksiniz?

Bakır: Merkez Parti olarak hukukun üstünlüğünü, insan haklarına ve demokrasiye inanan 85 milyon vatandaşımızı hiç ayırmadan önce insan diyerek kucaklayan bir partiyiz.

Türkiye'nin toplanma noktasının Merkez Parti olduğunu buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.

Gerçek muhalefet Merkez partide var.

Bütün vatandaşlarımızı Merkez Parti etrafında toplanmaya bekliyorum.

Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin şu anki hali için bu bir mecburiyettir.

Ben 3 çocuk sahibi bir anneyim.

Türkiye artık erkek siyasetçilerden bu dilden ve eli sopalı babalardan çok çekti.

Artık bir anne kucağına ve şefkatine ihtiyacı var Türk Milletinin.

İşte o anne benim, Türkiye'nin annesi olmak istiyorum bunu söylemek istiyorum.

85 milyon vatandaşımıza saygı ve sevgilerimi iletiyorum.