Erbakan'dan TÜİK'e 'enflasyon' sorusu

Erbakan, "Madem enflasyon yüzde 39 olarak hesaplanıyor, kendi kurumunuzun yemekhanesindeki yemek giderleri nasıl olur da bir senede yüzde 180 artar? Bunu açıklamanız lazım," dedi ve kurumun isminin değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

KUDÜS DAYANIŞMA İFTAR PROGRAMINDA KONUŞMA

Yeniden Refah Partisi Adana İl Başkanlığı tarafından Funda Avcı Toplum Merkezi'nde düzenlenen ‘Kudüs Dayanışma İftar Programı’na Genel Başkan Fatih Erbakan da katıldı. Programda pahalılık ve enflasyon konusunda açıklamalarda bulunan Erbakan, TÜİK'in verilerini eleştirerek, milli görüşün önemine vurgu yaptı. Adana'nın, merhum Necmettin Erbakan'ın memleketi olması nedeniyle kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirten Fatih Erbakan, "Milli görüş, Kıbrıs Harekatı’nı gerçekleştiren cesarettir. İlk defa Amerika'nın İncirlik Üssü'nü kapatan cesarettir," dedi.

MİLLİ GÖRÜŞ VE ENFLASYON ELEŞTİRİSİ

Erbakan, halkın ekonomik zorluklar içinde olduğunu dile getirerek, "Türkiye’de milletimizin gerçek gündemi ekonomik sıkıntılar ve geçim derdidir," ifadesini kullandı. 2024 yılı için yüzde 33 enflasyon hedefleyen iktidarın, yılı yüzde 44 enflasyonla tamamladığını belirten Erbakan, son olarak Şubat ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 39 olarak hesaplandığını söyledi. Erbakan, "Madem enflasyon yüzde 39, kendi kurumunuzun yemekhanesindeki yemek giderleri bir yılda nasıl yüzde 180 artar?" diyerek TÜİK'i eleştirdi.

BAŞKANLIK SİSTEMİNE TEPKİ

Erbakan, başkanlık sisteminin halk üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti. Altı yıl önce başkanlık sistemine geçileceği duyurulduğunda, "Yoksulluk, fakirlik, faiz, devalüasyon gibi sorunların ortadan kalkacağı" söylenmişti. Ancak Erbakan, bu sürede açlık sınırının 14 kat arttığını, yoksulluk sınırının 15 kat, dolar kuru ve faizlerin ise çok daha fazla arttığını belirterek, başkanlık sisteminin vaatlerini yerine getiremediğini söyledi. Erbakan, "Başkanlık sisteminin özeti bu. Bizim çağrımız, bir an önce erken seçim sandığının milletin önüne getirilmesidir," dedi.

HALKIN YENİDEN MİLLİ GÖRÜŞE YÖNELİŞİ

Erbakan, halkın geçmişi hatırlayarak milli görüşte karar kılacağını ve Yeniden Refah Partisi'nde birleşeceğini ifade etti.