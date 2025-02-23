Erbakan’ın 25 yıllık sağ kolu da AKP’ye katıldı!

AKP 8. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinin belirlendiği liste belli oldu.

AK Parti'nin 8'inci Olağan Büyük Kongresi Ankara’da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 8. Olağan Kongresi'nde tek aday oldu.

AKP’nin MKYK listesindeki değişiklikler çok konuşuldu. Listede 25 yıl boyunca Milli Görüş lideri Erbakan’ın yanında olan Sakaryalılar grubunun lideri Abdurrahman Akyüz yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi, 14-28 Mayıs seçimlerinde Meclis seçimlerinde Cumhur İttifakı ile beraber yer alırken, Cumhurbaşkanı adayı olan Genel Başkan Fatih Erbakan da adaylıktan Recep Tayyip Erdoğan lehine çekilmişti.

Yerel seçim gündemine gelindiğinde ise, Yeniden Refah ile AKP arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonuçsuz kalmış ve iki parti de seçimlere tüm yurtta kendi adaylarıyla girme kararı almıştı.

Abdurrahman Akyüz, Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi’ydi. Akyüz AKP'nin İstanbul adayı Murat Kurum'un desteklenmesi gerektiğini ifade etmiş ve partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmişti.

ABDURRAHMAN AKYÜZ KİMDİR?

Abdurrahman Akyüz, Türk spor ve siyaset dünyasında tanınmış bir isimdir. 1961 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğmuştur. İstanbul'da lise eğitimini tamamladıktan sonra Sakarya Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nden 1993 yılında mezun olmuştur.

Spor alanında özellikle Wushu (Kung-Fu) disiplininde aktif rol almış ve Türkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2014-2017 yılları arasında federasyon başkanlığı yapmıştır.

Siyasi alanda ise, merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın özel koruma ekibinde yer almış ve 30 yıl boyunca Erbakan'ın korumalığını üstlenmiştir. Erbakan'ın vefatının ardından, Fatih Erbakan'ın öncülüğünde kurulan Yeniden Refah Partisi'nin kurucular kurulu üyeleri arasında yer almış ve partinin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi olmuştur.