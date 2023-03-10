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  • Erbakan'ın danışmasını Atatürk'ten rahatsız oldu. Kendisini eleştirenlere "FETÖ'cü" dedi

Erbakan'ın danışmasını Atatürk'ten rahatsız oldu. Kendisini eleştirenlere "FETÖ'cü" dedi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın basın danışmanı Şerif Varol, Millet İttifakı'nın adayının açıklanacağı gün Saadet Partisi Genel Merkez binasına asılan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve vatandaşların attığı "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı için ‘utanç’ dedi. Varol, kendisini eleştirenlere ise "FETÖ'cü" dedi.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 22:10
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Erbakan'ın danışmasını Atatürk'ten rahatsız oldu. Kendisini eleştirenlere "FETÖ'cü" dedi

Erbakan'ın danışmasını Atatürk'ten rahatsız oldu. Kendisini eleştirenlere ''FETÖ'cü'' dedi
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın basın danışmanı Şerif Varol, Saadet Partisi Genel Merkez binasına asılan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve vatandaşların attığı "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganı için ‘utanç’ dedi.

Atatürk posteri ve "Mustafa Kemal’in askerleriyiz" sloganını hedef alan Varol, “Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın.” dedi.

Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Varol, şu sözleri söyledi:

"Milli Görüşçüler, Cennetmekan Erbakan Hocamızın Genel başkanı olarak vefat ettiği Saadet Partisi önünde hem de Berat gecesi bu utancı yaşatanları asla unutmayın. Ve şunu da unutmayın Milli Görüş’ün tek temsilcisi, başında bir Erbakan’ın olduğu Yeniden Refah Partisi’dir."

Gelen tepkilerin ardından özür dilemesi beklenen Varol bu kez kendisini eleştirenleri FETÖ’cü ilan ederek “Açıklamam bazı FETÖ hesapları tarafından bağlamından saptırılmış, provoke edilmiştir. Tepkim; Erbakan Hocamızın kurucusu olduğu partinin 28 Şubat darbesinin aktörlerinden CHP’ye kuyruk yapılmasınadır.” dedi.

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