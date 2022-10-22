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Erbakan’ın sağ kolu hayatını kaybetti

Milli Görüş Hareketinin öncülerinden Erbakan’ın sağ kolu Yahya Oğuz hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 11:27
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Erbakan’ın sağ kolu Yahya Oğuz hayatını kaybetti

Erbakan’ın sağ kolu hayatını kaybetti
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Milli Görüş davasının önemli isimleri arasında yer alan Yahya Oğuz, hayatını kaybetti.

Oğuz'un cenazesi, bugün ikindi namazının ardından Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazından sonra Sakız Ağacı Kabristanlığı’na defnedilecek.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN TAZİYE MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Erbakan Hocamızın yol arkadaşı, Milli Görüş Hareketimizin ve Ağır Sanayi Hamlemizin öncülerinden Yahya Oğuz Bey’in vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âli olsun."

YAHYA OĞUZ KİMDİR

1974-75 yılları arasında Necmettin Erbakan’ın başbakan yardımcılığı görevini yürüttüğü dönemde müşavirlik görevini üstlenen Yahya Oğuz, Oğuzhan Asiltürk’ün sanayi bakanlığı yaptığı dönemde de bakan müsteşarı olarak hizmet etmişti. Millî Görüş’ün başlattığı “Ağır Sanayi Hamlesi” sürecinde koordinatörlük yapan Yahya Oğuz, Pancar Motor’da ise Erbakan’ın yardımcılığını üstlenmişti.

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