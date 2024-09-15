Erbaş’ın Kelime-i Şehadet’i yanlış okuduğu iddiasına yalanlama

Kaynak: İHA
Erbaş’ın Kelime-i Şehadet’i yanlış okuduğu iddiasına yalanlama

Diyanet, bir gazetede, "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla yayınlanan haberin yalan olduğunu belirterek, konuya ilişkin gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi'nde "Diyanet İşleri Başkanı Kelime-i Şehadet'i kestirmeden okudu" başlığıyla yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını belirtti ve bu konuda hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Eylül 2024 tarihinde Yalova'da bir cami açılışında yaptığı konuşmanın, sosyal medyada yayımlanan kesilmiş ve çarpıtılmış görüntülerle yanlış şekilde aktarıldığı ifade edildi. Açıklamada, haberin herhangi bir araştırma yapılmadan yayımlandığı ve yanıltıcı olduğu vurgulandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Sözcü Gazetesi ve sosyal medyada bu yanlış bilgiyi paylaşan hesaplar hakkında hukuki işlemler başlatılacağını belirtti.

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