Ercan Papur ve Aynur Özdemir İç Anadolu’yu Esenyurt’a getirdi

Kaynak: ANKA
Ercan Papur ve Aynur Özdemir İç Anadolu’yu Esenyurt’a getirdi

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nin 7’nci gününde, Aynur Özdemir ve Ercan Papur ilçe sakinlerine türkü dolu bir akşam yaşattı.

Esenyurt Belediyesi ve İl Dernekler Birliği iş birliğiyle düzenlenen Kardeş Kültürler Festivali'nin 7’nci gününde, Aynur Özdemir ve Ercan Papur ilçe sakinlerine türkü dolu bir akşam yaşattı. İç Anadolu Bölgesi’ne adanan gecede, tanıtım filmleri gösterildi ve yöresel oyunlar sergilendi. Aynur Özdemir sevilen türkülerini seslendirirken, gecenin ilerleyen saatlerinde Ercan Papur sahne aldı.

Ercan Papur, Esenyurt'ta olmaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "Çocuklarımızın ve kadınlarımızın ölmediği bir ülke istiyoruz" dedi. Papur, Gazi Mahallesi ve Esenyurt'un zor zamanlar geçirmiş insanların yaşadığı ilçeler olduğunu vurguladı ve destek verenlere teşekkür etti. Konuşmasında, türkülerin barış ve sevgi dolu olduğunu, savaşın olmadığı bir ülke istediklerini ifade etti.

Ercan Papur ve Aynur Özdemir İç Anadolu’yu Esenyurt’a getirdi

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