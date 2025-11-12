İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında yer aldığı 105 kişinin tutuklu bulunduğu, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasını tamamladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in, iddianameyle ilgili bilgi verdiği basın toplantısı devam ederken, 3 bin 700 sayfayı aşan, 402 kişinin sanık olarak yer aldığı iddianame, henüz mahkeme tarafından kabul edilmemiş olmasına rağmen, kamuoyuna da yansıdı.

İddianamede, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'ndan itibaren "sistem" kurarak, bu sistem sayesinde, önce İstanbul Belediye Başkanı seçildiği, ardından CHP'yi ele geçirdiği, ardından da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak fon oluşturduğu belirtilen Ekrem İmamoğlu'nun 142 ayrı eylemden, 828 ila 2 bin 352 yıla kadar hapsi istendi.

34 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Habertürk'ten Ceylan Sever'in aktardığına göre, sanatçı Ercan Saatçi de iddianamede şüpheli olarak yer aldı.

Saatçi’nin şirketinin 106 milyon 359 bin liralık kamu zararı oluşturan organizasyon ve etkinlik ihalelerinde yer alan şirketlerden biri olduğu öne sürüldü.

Saatçi’nin şirketi üzerinden hakkediş bedelini şişirmek için sahte fatura kesildiği ileri sürüldü. Bu iddialar sebebiyle Saatçi’nin nitelikli dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 12 yıldan 34 yıla kadar hapsi istendi.