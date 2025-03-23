Ercan Saatçi serbest bırakıldı! İşte gözaltı sonrası ilk görüntü

Düzenleme: Kaynak: Ekol Tv

İBB operasyonunda gözaltına alınan sanatçı Ercan Saatçi İBB operasyonu soruşturmasında gözaltına alınmıştı. Ercan Saatçi serbest bırakılırken, gözaltı sonrası ilk kez görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmada gözaltına alınanlardan biri de sanatçı Ercan Saatçi idi. Günlerdir gözaltında olan Ercan Saatçi yurt dışına çıkma yasağı ile serbest bırakıldı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Yolsuzluk soruşturması kapsamında Alihan Aydın, Bayram Taşkın, Cemal Ufuk, Ahmet Palazoğlu ile beraber Ercan Saatçi de serbest bırakıldı. Ercan Saatçi serbest kaldıktan sonra görüntülendi.

“SUÇSUZLUĞUMUN ANLAŞILMASI BANA BÜYÜK KEYİF VERDİ"

Ünlü sanatçı Ekol TV muhabirlerine "Şu an yorum yapmayayım, en azından dışarıda nefes alıyorum. Suçsuzluğumun anlaşılması bana büyük keyif verdi" dedi.

NEDEN GÖZALTINA ALINMIŞTI?

Ercan Saatçi'nin İBB'den 2020 yılında toplamda 30 milyon 655 bin liralık üç ihale aldığı ileri sürülmüştü.

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