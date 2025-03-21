Ercan Saatçi'nin gözaltına alınmasında flaş iddia! Özlem Gürses 'Eğer doğruysa' diyerek açıkladı

Kendisi de daha önce ev hapsine mahkum olan gazeteci Özlem Gürses, Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla konuşarak edindiği bilgileri paylaştı.

İBB'ye yönelik yürütülen iki ayrı soruşturma dahilinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 100'ü aşkın kişi gözaltına alınmıştı. Ünlü sanatçı Ercan Saatçi de gözaltına alınan arasındaydı.

Özlem Gürses, Ercan Saatçi'nin gözaltına alınmasıyla ilgili olarak yakınlarını aradıktan sonra "Enteresan bir bulguya ulaştım doğruysa eğer" dedi ve o ayrıntıyı açıkladı.

"ENTERESAN BİR BULGUYA ULAŞTIM"

Sözcü TV'de açıklama yapan Özlem Gürses şu ifadeleri kullandı:

"Ercan Saatçi'nin yakınlarıyla konuştum yayından önce. Enteresan bir bulguya ulaştım doğruysa eğer... WhatsApp yazışmaları Ercan Saatçi'nin müzisyen, sanatçı Ercan Saatçi'nin, 6 aydır izleniyormuş ve oradaki bazı ekran görüntülerinden ve yazışmalardan kaynaklı olarak bazı bulgulara ulaşmış İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve o nedenle onu da bu dosyanın içerisine dahil etmişler.

Konser ihaleleri ile ilişkin bazı yazışmalar olduğu iddia ediliyor bu yazışmaların.

"İLGİNÇ NOKTA ŞU WHATSAPP YAZIŞMALARI DA İZLENEBİLİYOR DEMEK Kİ"

Buradaki ilginç nokta şu; WhatsApp yazışmaları da izlenebiliyor demek ki. En azından yani benim Ercan Saatçi'nin yakınlarından aldığım bilgi bu yönde. Teyide muhtaç mı bilemiyorum ama mümkün mü, sordum bir iki tane teknolojiden anlayan eşime dostuma, tabii mümkün dediler"