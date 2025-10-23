İlçe Kaymakamlık bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan anma programında Kur’an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edildi. Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını gerçekleştirdi. Protokol üyeleri, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına düzenlenen resim sergisini gezdi.

Kızılay Kan Bağış Alanı ziyaret edilerek Kaymakam Karaloğlu ve beraberindeki protokol üyeleri, "Kan ver, can ver" mottosuyla kan bağışında bulundu.

Program, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kara Yusuf Paşa Camii’nde okunan Mevlid-i Şerif ile son buldu. Programa, Erciş Kaymakamı Murat Karaloğlu, 108. Topçu Alay Komutanı Albay Murat Payas, İlçe Jandarma Komutanı Murat Geniş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.