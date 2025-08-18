Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift ölü bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kayseri'de Erciyes Dağı'nda konaklayan karı koca çadırda ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Tekir Yaylası'nda tuttukları çadırda kamp yapan M.K. ile eşi F.K.'den haber alamayan akrabaları durumu jandarmaya aktardı.

İhbar sonrası jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.

Sağlık görevlileri, M.K. ile eşi F.K.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Kömürlü mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilendiği düşünülen çiftin cansız bedenleri, araştırmaların ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Son Haberler
Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti
Simav’da Derya Bedavacı rüzgarı esti
İsrailliler o ülkede mahsur kaldı!
İsrailliler o ülkede mahsur kaldı!
Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
Van’da traktörün römorku devrildi: 8 yaralı
Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift ölü bulundu
Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift ölü bulundu
Söke’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı
Söke’de servis minibüsü ile otomobil çarpıştı