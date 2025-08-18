Erciyes Dağı'nda kamp yapan çift ölü bulundu

Alınan bilgiye göre, Tekir Yaylası'nda tuttukları çadırda kamp yapan M.K. ile eşi F.K.'den haber alamayan akrabaları durumu jandarmaya aktardı.
İhbar sonrası jandarma birimleri tarafından gerçekleştirilen incelemelerde çift, çadır içerisinde hareketsiz şekilde bulundu.
Sağlık görevlileri, M.K. ile eşi F.K.'nin yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Kömürlü mangaldan çıkan karbonmonoksit gazından etkilendiği düşünülen çiftin cansız bedenleri, araştırmaların ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.