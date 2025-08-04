Erciyes Kamp Merkezi Süper Lig'in gözdesi oldu

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yurtiçi ve yurtdışından kamp yapmak için gelen futbol takımlarını ağırlıyor.

8 futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ve birçok teknik birimi barındıran kamp merkezi; sporculara hem performans hem konfor açısından üst düzey imkanlar sunuyor. Bu sezon 15 takımı ağırlayan kamp merkezinde Süper Lig takımlarından Gaziantep Futbol Kulübü ve Alanyaspor kamp yaptı. Ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet (KKTC) takımlarından, Aslanköy, Dumlupınar Futbol Kulübü ve Cihangir Futbol Kulübü ağustos ayında Erciyes’te kamp yapacak.